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Зеленський скликав засідання РНБО – є одне важливе питання

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
22 жовтня, 13:07
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У Верховній Раді навіть озвучили одну з можливих тем засідання на Банковій
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Рада національної безпеки і оборони проведе сьогодні засідання під головуванням президента Володимира Зеленського, де обговорять, скоріш за все, катастрофічну ситуацію з газом в Україні.

Пресслужба Радбезу повідомила, що Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову організувати проведення засідання 22 жовтня у Києві о 16:30. Всі члени проінформовані про дату, час і місце проведення. При цьому не названі теми засідання.

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Народний депутат Олексій Кучеренко розповів Вестям, що, швидше за все, на РНБО обговорять ситуацію з нестачею газу і як цю проблему вирішити.

"Наскільки я розумію, вони, нарешті, будуть розглядати газові питання – можливість докупити відсутні ресурси ... Це питання навіть не про гроші і Данілов помилявся. Тут питання відсутності ресурсу – його фізично вже не можна ніде закупити, крім як у когось відібрати в сховищах або у РФ. Але це все одно не змінить український баланс", – сказав він.

Газа українцям вистачить на зиму?

  • Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в підземних сховищах України на цей момент міститься 18,8 млрд кубометрів газу, а коштів для закупівлі додаткових обсягів блакитного палива – достатньо.
  • У "Нафтогазі" зазначали, що завдяки попередній політиці закачування газу до сховищ навесні і влітку прийдешньою зимою українцям не варто чекати нових "газових криз", адже місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло.
  • Також в уряді заявляли, що газова криза в Європі вплине на весь світ, але в України є ресурси, щоб спокійно пережити цю зиму і утримати тарифи на одному рівні.
  • Але ряд політиків продовжують заявляти, що Україні не вистачає газу і тепер доведеться його купувати за вищою ціною. Так, наприклад, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк говорив, що з кишень українців витягнуть 5 млрд доларів. За його словами, Україна не закупила вчасно газ за ціною в 250 дол. за тисячу кубометрів, а тепер ціна підскочила більше тисячі доларів.

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