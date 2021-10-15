Зеленський змінив склад РНБО

У новому складі Рада збереться в Києві о 16.00

Засідання оновленої Ради очікується ввечері / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський трохи змінив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО) за добу до очікуваного чергового засідання.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

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Заміна

Згідно з новим указом №542/2021 президента, зі складу РНБО виведений народний депутат Дмитро Разумков, який тижнем раніше позбувся поста спікера Верховної Ради.

Його місце зайняв новий голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данилову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16.00 в Києві засідання РНБО України. Про це повідомлялося на сторінці РНБО в Фейсбуці.

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Відставка Разумкова