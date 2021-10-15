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Зеленський змінив склад РНБО

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 жовтня, 14:46
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У новому складі Рада збереться в Києві о 16.00
Засідання оновленої Ради очікується ввечері / Колаж "Сьогодні"
Засідання оновленої Ради очікується ввечері / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський трохи змінив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО) за добу до очікуваного чергового засідання.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

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Заміна

Згідно з новим указом №542/2021 президента, зі складу РНБО виведений народний депутат Дмитро Разумков, який тижнем раніше позбувся поста спікера Верховної Ради.

Його місце зайняв новий голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данилову організувати проведення 15 жовтня 2021 року о 16.00 в Києві засідання РНБО України. Про це повідомлялося на сторінці РНБО в Фейсбуці.

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Відставка Разумкова

  • 4 жовтня "слуги народу" подали в парламент підписні листи приблизно з 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" вже навіть визначилися з кандидатом у крісло спікера – ним, найімовірніше, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.
  • "Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме чітко за Регламентом, з дотриманням усіх процедур, – його відставка на цьому тижні здавалася дуже малоймовірною, але для "слуг" немає нічого неможливого. У зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.
  • Спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".
  • Депутати призначили Гетманцева тимчасово вести засідання, оскільки ні Разумков, ні його заступник Стефанчук не могли цього робити через конфлікт інтересів.
  • У підсумку Рада 284 голосами звільнила Разумкова з посади.

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