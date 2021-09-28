Зеленський запропонував керівництву Facebook відкрити офіс компанії в Україні

Президент також зазначив, що Україна активно бореться з російською дезінформацією

Президент також зазначив, що Україна активно бореться з російською дезінформацією. Колаж "Сегодня"

В Україні може відкритися офіс компанії Facebook. Це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеоконференції з топменеджментом компанії Facebook.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Що обговорювали

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Зеленський запропонував розглянути можливість відкриття офісу компанії Facebook в Україні. Також учасники відеоконференції обговорили питання відкриття R & D-центру Facebook в Україні.

"Цифровизация – це пріоритет нашої держави. Це одна з крутих реформ, активно втілюється. Ми оцифровувати повністю державні послуги", – підкреслив Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна активно бореться з російською дезінформацією. Зокрема, він повідомив про досвід роботи Центру протидії дезінформації, який співпрацює з міжнародними партнерами. Крім того, в Україні працює Центр кібербезпеки, який протидіє кібератак, перш за все з боку Росії.

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Володимир Зеленський запросив представників Facebook відвідати "Дія. Саміт", який відбудеться в Києві 29 листопада.

"Це було б серйозною підтримкою Діджитал-напрямки в Україні. Ми впевнені, що будемо першими в Європі по реалізації всіх цифрових послуг. Ваш приїзд був би дуже хорошим сигналом", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, у Володимира Зеленського немає фейкових акаунтів в соцмережах і там публікуються дійсно його пости. Ось тільки на початку він був в шоці від коментарів, хоча йому і радили не читати Facebook, розповів в інтерв'ю Українській правді радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", два роки тому Офіс Зеленського відключив коментарі в Instagram . В ОПУ пояснювали, що президентські акаунти часто стали використовувати не за призначенням, а також істотно активізувалися боти.