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Зеленський поговорив з прем'єром Нідерландів та головою Азербайджану: що обговорили лідери

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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26 лютого, 18:35
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До України йде гуманітарна допомога та медикаменти
Зеленський поговорив телефоном із лідерами кількох країн. Колаж "Сьогодні"
Зеленський поговорив телефоном із лідерами кількох країн. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський 26 лютого поговорив телефоном з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Про це заявив глава держави у своєму Twitter.

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Деталі

"Продовжую переговори з міжнародними партнерами. Провів розмову з президентом Азербайджану. Цінуємо надану гуманітарну допомогу та медикаменти. Вдячні за підтримку", – повідомив Зеленський.

Також, за його словами, він провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

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"Подякував Марку Рютте за прийняті рішення на підтримку України в оборонно-безпековій сфері. Антивоєнна коаліція діє!" – додав глава держави.

Допомога Україні

Туреччина закрила прохід військовим кораблям Російської Федерації у Чорне море та надасть військову та гуманітарну допомогу Україні.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Захід розпочав технічну підготовку до ухвалення рішення про відключення Росії від SWIFT.

Президент США Джо Байден заявив про запровадження санкцій проти банків Російської Федерації, де перебувають понад трильйон доларів.

Швейцарія наказала банкам заморозити активи фізичних та юридичних осіб, включених до "чорного" списку санкцій Європейського Союзу, який був прийнятий проти Російської Федерації.

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