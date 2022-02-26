Зеленський поговорив з прем'єром Нідерландів та головою Азербайджану: що обговорили лідери

До України йде гуманітарна допомога та медикаменти

Зеленський поговорив телефоном із лідерами кількох країн. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський 26 лютого поговорив телефоном з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Про це заявив глава держави у своєму Twitter.

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"Продовжую переговори з міжнародними партнерами. Провів розмову з президентом Азербайджану. Цінуємо надану гуманітарну допомогу та медикаменти. Вдячні за підтримку", – повідомив Зеленський.

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Також, за його словами, він провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

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"Подякував Марку Рютте за прийняті рішення на підтримку України в оборонно-безпековій сфері. Антивоєнна коаліція діє!" – додав глава держави.

Допомога Україні

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