Зеленський, Ердоган та Путін можуть провести спільні переговори

Розмова лідерів може відбутися днями

Зеленський одночасно може поговорити з Ердоганом та Путіним/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський розгляне пропозицію провести спільні телефонні переговори з президентами Росії та Туреччини.

Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров, пише ZN.ua.

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"Президент України Володимир Зеленський розгляне пропозицію провести телефонні переговори з главами Росії та Туреччини Володимиром Путіним та Тайіпом Ердоганом, якщо президент РФ буде готовий у них брати участь", — йдеться у повідомленні.

Зеленський назвав умову, за якої зустрінеться з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним лише у тому випадку, якщо в порядку денному буде питання про припинення війни в нашій країні.

"У них така структура прийняття рішень, що без нього (Володимира Путіна, — Ред.) рішення не ухвалюються. Всі інституції об'єднані рішенням президента. Без нього рішення про припинення війни не буде", — сказав Зеленський.

До того ж, глава держави додав, що готовий зустрітися лише з Путіним.

"Бажання зустрічатися з посередниками немає і не буде. Я не сприймаю жодної зустрічі ні з ким, окрім президента. Якщо буде одне питання – припинення війни", — сказав він.

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