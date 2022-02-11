Зеленський про санкції РНБО: Жоден справді наш, український телеканал не постраждав

Президент розповів, які питання обговорювалися на виїзному засіданні

/ Фото: Офис Президента Украины, открытые источники, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський розповів, як пройшло виїзне засідання РНБО в Харкові.

"Почали із засідання президії Конгресу місцевої та регіональної влади, на якій обговорили безліч актуальних питань", — повідомив він у своєму Telegram-каналі.

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Зеленський перелічив питання, які обговорювалися на засіданні:

Взаємодія влади всіх рівнів для побудови ефективної моделі територіальної оборони та національного спротиву;

Початок програми термомодернізації, завдяки якій Україна зможе скоротити імпорт газу на 2,5%, а понад 1,5 млн громадян уже наступного опалювального сезону платитимуть за тепло менше;

Продовження "Великого будівництва", яке змінює дороги, міста, містечка та села;

Облаштування 24 реабілітаційних центрів у кожному з регіонів країни та забезпечення гідної оплати праці медиків.

Після цього президент провів зустріч із чинним головою ОБСЄ та міністром закордонних справ Республіки Польща Збігневом Рау.

"Вкотре акцентував, що Україна виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту у всіх переговорних форматах", — наголосив Зеленський.

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Також, за словами президента, на засіданні затвердили Стратегію морської безпеки України, розглянули питання забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз та ухвалили рішення щодо застосування санкцій до низки компаній та телеканалів.

"Жоден справді наш, український телеканал не постраждав", — зазначив Зеленський.

Санкції проти телеканалу "Наш"

Секретар РНБО Олексій Данилов після засідання 11 лютого розповів, що проти телеканалу "Наш" вводяться санкції на підставі "відповідних документів за поданням СБУ".

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"Зокрема, введено санкції проти компанії Наша Прага, "Наш 24", "Наш 365" (канал "Наш") та компанії, яка безпосередньо є власником усіх цих компаній, яка зареєстрована на Кіпрі в м. Лімасол", — сказав він.

Ексдепутат Верховної Ради Євген Мураєв звернувся до президента України Володимира Зеленського після запровадження санкцій.

"Я, Бог бачить, не хотів говорити багатьох речей і багато робити. Тепер я розумію, що я повинен. Володимире Олександровичу, це твоя остання помилка, і ми точно станемо твоїм вироком. Я, принаймні, для цього зроблю все", — заявив Мураєв в ефірі каналу "Наш".

Що ще обговорювали у РНБО

Раніше секретар РНБО розповів, що на виїзному засіданні у Харкові було розглянуто низку внутрішніх та зовнішніх загроз для безпеки країни.

У тому числі було заслухано доповідь Держприкордонслужби про ситуацію біля українських кордонів у зв'язку з намірами РФ перекрити під приводом військово-морських навчань райони Чорного та Азовського морів.

Також розглядалися питання отримання Україною міжнародної військово-технічної та фінансової допомоги, стану виконання закону України про основи національного опору, який набув чинності з 1 січня, та стратегії морської безпеки. Крім того, на засіданні обговорили напрямок українського персоналу для участі в місії НАТО в Іраку.