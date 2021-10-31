Зеленський та Санду поспілкувалися по телефону: про що говорили

Президент Молдови подякувала президентові України за своєчасну та швидку допомогу під час енергетичної кризи

Лидеры стран обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия. Коллаж "Сегодня".

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із президентом Республіки Молдова Маєю Санду. Він запевнив, що Україна готова й надалі допомагати Молдові у забезпеченні її енергобезпеки.

Про це пише Офіс президента.

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Зеленський та Санду

Президент Молдови подякувала президентові України за своєчасну та швидку допомогу під час енергетичної кризи, яка виникла в Молдові, зокрема, за постачання Україною газу та електроенергії. Лідери країн обговорили можливі напрями подальшої двосторонньої взаємодії з метою запобігання кризовим ситуаціям у сфері енергетики.

Зеленський наголосив на готовності України і надалі надавати допомогу Молдові у питаннях належного постачання енергоносіїв. З цією метою сторони домовилися провести найближчим часом в Україні відповідні консультації на рівні міністрів енергетики двох країн.

Президенти України та Молдови також обмінялися думками щодо актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема щодо прогресу в реалізації проекту будівництва мостового переходу через Дністер.

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Нагадаємо, проєвропейська партія "Дія та солідарність", яка підтримує президента Майю Санду здобула перемогу на виборах до парламенту Молдови. Вони мають найкращий результат в історії Молдови, отриманий колись однією партією на парламентських виборах.

Раніше ми писали, що Україна та Молдова хочуть скасувати закордонні паспорти для перетину кордону.