Зеленський та Макрон обговорили долю "нормандського формату"

Президент України Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив протидію викликам безпеки та активізацію "нормандського формату".
"Продовжили діалог з Еммануелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах "нормандського формату". Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії", – повідомив Зеленський у Twitter.
Макрон поговорив із Путіним
Президент Франції Еммануель Макрон 3 лютого також провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним.
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"Продовжено предметний діалог щодо ситуації навколо України та питань, пов'язаних з російською ініціативою щодо вироблення довгострокових правових гарантій безпеки Російської Федерації. Лідери обмінялися оцінками поточного стану справ, зокрема з урахуванням недавніх контактів з низкою міжнародних партнерів, а також у контексті головування Франції у Раді Європейського Союзу", – повідомила прес-служба Кремля.
У повідомленні також йдеться, що Путін "привернув увагу до провокаційних заяв та дій київського керівництва, що суперечать Мінським домовленостям".
Макрон зібрався до Києва
2 лютого увечері президент Франції не відкинув можливості побувати з візитами в Москві, а також у Києві. "Я дуже стурбований ситуацією на місці", – сказав він у кулуарах зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС.
Нормандські переговори продовжуються на рівні радників
- 26 січня відбулася зустріч радників лідерів "нормандського формату". Наступну зустріч радників було заплановано на 10 лютого, проте голова Офісу президента України Андрій Єрмак захворів на коронавірус .
- Востаннє саміт проходив у Єлисейському палаці у 2019 році та став першою зустріччю лідерів у "нормандському форматі" з 2016 року. У ній взяли участь Володимир Путін, Володимир Зеленський, Ангела Меркель та Еммануель Макрон.
- За підсумками зустрічі "Нормандська четвірка" підписала план дій. Новину про паризьке комюніке оголосив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
- Вже за кілька годин після зустрічі Росія звинуватила Україну у зриві перемир'я. Представник РФ заявив, що Україна нібито відмовляється від узгодження важливих питань.
- Своєю чергою заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що першочерговим завданням у "нормандському форматі" є виключення розбіжностей у прочитанні Мінських угод. За його словами, учасники зустрічі наголосили, що обидві сторони конфлікту мають суворо виконувати режим припинення вогню.