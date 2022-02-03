Зеленський та Макрон обговорили долю "нормандського формату"

Сторони поговорили про заходи щодо підтримки України

/ Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив протидію викликам безпеки та активізацію "нормандського формату".

"Продовжили діалог з Еммануелем Макроном щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах "нормандського формату". Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії", – повідомив Зеленський у Twitter.

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Макрон поговорив із Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон 3 лютого також провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним.

"Продовжено предметний діалог щодо ситуації навколо України та питань, пов'язаних з російською ініціативою щодо вироблення довгострокових правових гарантій безпеки Російської Федерації. Лідери обмінялися оцінками поточного стану справ, зокрема з урахуванням недавніх контактів з низкою міжнародних партнерів, а також у контексті головування Франції у Раді Європейського Союзу", – повідомила прес-служба Кремля.

У повідомленні також йдеться, що Путін "привернув увагу до провокаційних заяв та дій київського керівництва, що суперечать Мінським домовленостям".

Макрон зібрався до Києва

2 лютого увечері президент Франції не відкинув можливості побувати з візитами в Москві, а також у Києві. "Я дуже стурбований ситуацією на місці", – сказав він у кулуарах зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС.

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Нормандські переговори продовжуються на рівні радників