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Запуск першого за десять років українського супутника перенесли: Шмигаль назвав терміни

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
20 листопада, 22:03
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Супутник уже готовий, вважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Запуск першого за десять років українського супутника переноситься на січень. Колаж "Сьогодні"
Запуск першого за десять років українського супутника переноситься на січень. Колаж "Сьогодні"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, на якій стадії виконання планів про запуск першого за десять років українського космічного супутника.

Чиновник заявив, що супутник уже готовий, і Україна була готова його запустити, повідомляє Радіо Свобода.

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Деталі

"Запуск мав відбутися у грудні. Це мало бути планово цього року. Але, на жаль, компанія Ілона Маска, якій і належить ракетоносій, перенесла запуск ракетоносія на січень. Відповідно, супутник полетить у січні", – заявив прем'єр.

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