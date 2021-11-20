Запуск першого за десять років українського супутника перенесли: Шмигаль назвав терміни

Супутник уже готовий, вважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Запуск першого за десять років українського супутника переноситься на січень. Колаж "Сьогодні"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, на якій стадії виконання планів про запуск першого за десять років українського космічного супутника.

Чиновник заявив, що супутник уже готовий, і Україна була готова його запустити, повідомляє Радіо Свобода.

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"Запуск мав відбутися у грудні. Це мало бути планово цього року. Але, на жаль, компанія Ілона Маска, якій і належить ракетоносій, перенесла запуск ракетоносія на січень. Відповідно, супутник полетить у січні", – заявив прем'єр.

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