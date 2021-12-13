Заступника голови МВС Гогілашвілі звільнено – ЗМІ

Схоже, високопосадовець таки покараний за свою поведінку

Гогілашвілі влаштував "розбірки" на блокпосту / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі за його поведінку з поліцейськими у Києві та на Донбасі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в уряді.

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"Кабмін звільнив Гогілашвілі", – повідомило джерело.

Цю інформацію підтвердило і джерело РБК-Україна в уряді.

За що звільнили