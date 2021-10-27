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Захарову налякали "жахливі люди Х" із США

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
27 жовтня, 18:49
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Спікер МЗС Росії не залишила непоміченим видачу першого паспорта США людині без статі

У Міністерстві закордонних справ Росії не залишили непоміченою виключно внутрішню ініціативу влади США щодо надання можливості людям, які не визначилися зі статтю, мати в паспортах окрему графу. Спікер МЗС Росії Марія Захарова висловила своє обурення цією ініціативою американців.

Про це повідомляється на телеграм-каналі Захарової.

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Реакція

"Ось вони – люди Х. "Нові нормальності" як вони є. Жахливі метаморфози, які нам нав'язують під виглядом свободи вибору", – написала Захарова.

Приводом для заяви такої позиції став факт видачі у США у середу, 27 жовтня, першого паспорта громадянину, який не вважає себе чоловіком чи жінкою. Йому було надано можливість у графі "стать" поставити відмітку "Х".

Спеціальний дипломатичний посланник США з прав ЛГБТК Джессіка Стерн має іншу позицію. У коментарі газеті US Today вона назвала те, що відбулося, історичною подією і святом, що відображає "живу реальність".

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"Коли людина отримує документи, що посвідчують особу, які відображають її справжню особу, вона живе з великою гідністю та повагою", – сказала Стерн.

Ситуація

Верховний суд США легалізував одностатеві шлюби у всіх американських штатах ще 2015 року.

Тим часом у Росії у 2019 році спалахнув скандал через тортури, викрадення та вбивства геїв у Чечні. Усього постраждали близько 40 людей – як чоловіки, так і жінки.

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У 2020 році за утиск прав сексуальних меншин стосовно влади Чеченської республіки США запровадили санкції.

У відповідь у вересні 2021 року Кадиров запросив Байдена пошукати у республіці секс-меншини.

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