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Ківа зробив фото з автоматом в руках і порадив їздити на "броні"

22 вересня, 12:36
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В Україні потрібно розраховувати тільки на свої сили, впевнений Ілля Ківа
Ілля Ківа відреагував на замах на першого помічника президента Сергія Шефір / Колаж "Сегодня"
Ілля Ківа відреагував на замах на першого помічника президента Сергія Шефір / Колаж "Сегодня"

Народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Ківа відреагував на замах на першого помічника президента Сергія Шефіра своєю фотографією з автоматом в машині і легкою усмішкою.

Знімок політик опублікував на своєму каналі в Telegram і порадив усім пересідати в броннірованний автомобіль, а також возити з собою зброю.

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" Дуже рекомендую політикам пересідати в "броню" і возити з собою зброю, щоб не стати легкою здобиччю. Що взагалі-то я давно і роблю. У цій країні сьогодні розраховувати можна і потрібно тільки на свої сили ", – написав Ілля Ківа.

Саме замах депутат назвав "явним попередженням президенту та Офісу, що все досяжні". Ілля Ківа припускає, що кулі, які лягли в водійські двері автомобіля, нібито не несли загрози пасажиру.

Нагадаємо, в Київській області обстріляли авто першого помічника Президента України Сергія Шефіра. Це сталося на автодорозі між селами Лісники та Ходосівка.

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