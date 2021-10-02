Затриманому Саакашвілі запропонували угоду – ЗМІ

Що відомо про знаходження Міхеїла Саакашвілі в ув'язненні

Між лідером "Грузинської мрії" Бідзіною Іванішвілі і Саакашвілі давнє протистояння / Колаж "Сьогодні"

Грузинські журналісти отримали інформацію, що влада Грузії запропонувала угоду затриманому 1 жовтня колишньому президенту країни Міхеілу Саакашвілі.

Про це повідомляє агентство "Грузія онлайн" з посиланням на заяву головного редактора грузинської газети "Хроніка+" Елісо Кіладзе.

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За даними Кіладзе, провладна партія "Грузинська мрія" пропонувала Саакашвілі повернутися в Україну. Натомість Саакашвілі гарантували, що його партія "Єдиний національний рух" отримає непоганий результаті на виборах. За словами журналістки, екс-президент відмовився і оголосив голодування.

"Влада готова була піти на все, аби не тримати Саакашвілі у в'язниці", – сказала Елісо Кіладзе.

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