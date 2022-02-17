Навіщо Росії визнання "Л/ДНР" — Зеленський озвучив свою версію

Президент порівняв ситуацію на окупованих територіях із Придністров'ям

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Розмовами про визнання так званих "Л/ДНР" Росія піднімає ставки, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна.

"Так, я вважаю, що підвищуються ставки. Росія висуває партнерам умови щодо України та НАТО. А ті, хто з ним ведуть переговори, сподіваюся, відстоюють наші інтереси. Думаю, люди підвищують ставки. Але визнання т.зв. "ЛДНР – це односторонній вихід із "Мінська" — сказав він.

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Зеленський зазначив, що це звичний для Росії спосіб дії.

"Це дуже схоже на Придністров'я. У цьому я не побачив від РФ жодного новаторського ходу. Або вони підвищують ставки, або хочуть вже закрити цей кейс, мовляв, ну не вийшло, буває", — сказав він.

Розмови Росії про визнання "Л/ДНР"

15 лютого депутати Держдуми підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР".

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Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, якщо визнання відбудеться, це знову буде кричущим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Під час спільної пресконференції президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Олафом Шольцем німецький політик зазначив, що якщо Росія визнає "ЛНР" та "ДНР", то це буде порушенням Мінських угод.

Цю думку поділяють і українські політики.

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