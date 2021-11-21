Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами
СЬОГОДНІ Влада Події

Якби не Майдан, то України давно не було б – Яценюк

Наталія Магдик Наталія Магдик
21 листопада, 11:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Завдяки Майдану Україна показала усьому світу, що ми вільна країна
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років лідер партії "Народний фронт" вважає, що якби не було Революції Гідності, то в Україні нічого б так і не змінилося. Про це він розповів на онлайн-зустрічі молодіжної спільноти Фонду "Відкрий Україну", яка була присвячена Дню Гідності та Свободи. прес-служба Політика.

"Якби не Революція Гідності, у нас сьогодні України вже не було б. Якби не Революція Гідності, Янукович залишився б таким самим президентом, яким сьогодні є Лукашенко. Якби не Революція Гідності, Україна фактично стала б губернією Російської Федерації, втратила б свою незалежність і була б захоплена путінським режимом", – сказав він.

За його словами, у День Гідності та Свободи важливим є спілкування саме з молоддю, адже Майдан насамперед відбувся для того, щоб українська молодь, новітня Україна отримала нову добу.

Реклама

Він зазначив, що 79% молоді, опитаної Фондом "Відкрий Україну"*, сказали, що наше майбутнє у НАТО та Європейському Союзі. Лише 17% вважають, що Україна має бути позаблоковою державою та співпрацювати з усіма.

Арсеній Яценюк наголосив, що Майдан є вказівником на майбутнє.

Реклама

Він не завершений. Навіть якщо ви не були на Майдані, ваша історична місія – продовжити справу боротьби за нашу гідність та нашу свободу", – сказав він.

Також він зазначив, що завдяки Майдану Україна показала всьому світу, що ми є вільною країною вільної Європи. Що Україна – це точно не Росія та не Білорусь. Що ми вміємо і боротимемося за свою свободу.

Нагадаємо, в У країні в 2014 році з'явилося нове свято – День Гідності та Свободи . Це свято присвячене двом революціям – Помаранчевій, 2004 року, та Революції Гідності.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Захід не допоможе, якщо РФ нападе: експерт назвав реальних союзників України Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Від "Великого будівництва" – до голови "слуг": що відомо про Олену Шуляк Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

21 листопада 1991. Міністерство охорони здоров’я України видає наказ про подальше вдосконалення атестації лікарів.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.44

Російський рубль (₽)

0.3614

Євро (€)

29.97

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

119 159

захворіло за тиждень в Україні

-18%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти