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Яценюк дав свідчення у справі Медведчука

Павло Заяць Павло Заяць
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30 травня, 20:54
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Експрем'єр зазначає, що завжди жорстко боровся проти Медведчука – публічно і непублічно
Яценюк учетверте дав свідчення у справі Медведчука
Яценюк учетверте дав свідчення у справі Медведчука / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк дав свідчення у справі народного депутата Віктора Медведчука.

Про це повідомила у Facebook прессекретарка Яценюка Ольга Лаппо.

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"Арсеній Яценюк учетверте дав свідчення у справі Віктора Медведчука. Нагадаю також, що минулого тижня в інтерв'ю радіо НВ Арсеній Яценюк заявив, що вже тричі давав такі свідчення. Декілька разів Службі безпеки і Державному бюро розслідувань. Він також заявив, що завжди жорстко боровся проти Медведчука публічно і непублічно", – зазначила Лаппо.

За її словами, медіа Медведчука "спустили всіх псів" на Яценюка:

"Всі фейки про мільярд, 24 вілли в Маямі, про паспорти, Чеченську війну, про "Стіну" – генерувалися в першу чергу росіянами, які контролювали медійний ресурс в Україні".

Яценюк вважає, що в свідченнях Медведчука немає найважливішого

Арсеній Яценюк вважає, що кримінальне провадження має бути не тільки щодо Віктора Медведчука, а й відносно тих, хто готував та розпочав війну проти України.

Він заявив, що у свідченнях Медведчука "не почув найбільш важливого – свідчень проти його кума Путіна".

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"Я там не почув свідчень проти його "поплічників" – це всякі козаки, суркови і всі інші, з ким спілкувався Медведчук... Щоб ми розслідували кримінальне провадження відносно Медведчука, і нарешті повинно бути відкрите кримінальне провадження відносно Путіна й інших злочинців, які розпочали війну проти України і готували цю війну", – сказав експрем'єр.

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