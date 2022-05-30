Яценюк дав свідчення у справі Медведчука

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк дав свідчення у справі народного депутата Віктора Медведчука.
Про це повідомила у Facebook прессекретарка Яценюка Ольга Лаппо.
"Арсеній Яценюк учетверте дав свідчення у справі Віктора Медведчука. Нагадаю також, що минулого тижня в інтерв'ю радіо НВ Арсеній Яценюк заявив, що вже тричі давав такі свідчення. Декілька разів Службі безпеки і Державному бюро розслідувань. Він також заявив, що завжди жорстко боровся проти Медведчука публічно і непублічно", – зазначила Лаппо.
За її словами, медіа Медведчука "спустили всіх псів" на Яценюка:
"Всі фейки про мільярд, 24 вілли в Маямі, про паспорти, Чеченську війну, про "Стіну" – генерувалися в першу чергу росіянами, які контролювали медійний ресурс в Україні".
Яценюк вважає, що в свідченнях Медведчука немає найважливішого
Арсеній Яценюк вважає, що кримінальне провадження має бути не тільки щодо Віктора Медведчука, а й відносно тих, хто готував та розпочав війну проти України.
Він заявив, що у свідченнях Медведчука "не почув найбільш важливого – свідчень проти його кума Путіна".
"Я там не почув свідчень проти його "поплічників" – це всякі козаки, суркови і всі інші, з ким спілкувався Медведчук... Щоб ми розслідували кримінальне провадження відносно Медведчука, і нарешті повинно бути відкрите кримінальне провадження відносно Путіна й інших злочинців, які розпочали війну проти України і готували цю війну", – сказав експрем'єр.