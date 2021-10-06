Хто узурпатор? Разумков відповів на звинувачення

Дмитро Разумков заявив, що він при любому результаті залишиться в парламенті

Дмитро Разумков прийшов на ефір в прекрасному настрої / Колаж "Сьогодні"

За декілька годин до можливого відкликання з посади спікера Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що він не розуміє претензій, які йому закидають "слуги народу" і що він залишиться в парламенті.

Про це він заявив під час ток-шоу на телеканалі "Украина-24".

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"Фракція "Слуга народу" вирішила відкликати з посади голову ВР. Це регламентна норма – вони мають на це право… Багато нового сьогодні почув, раніше цього не чув. Я свої позиції не змінював і вважаю це правильним. Я йшов тим шляхом, яким прийшов 29 серпня 2019 року. Шлях у мене не змінювався. А чому у інших воно пішло зигзагом – це не мені відповідати", – зазначив Разумков.

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Політик також відповів на питання, чому він узурпував владу, що йому закидають депутати від "Слуги народу".

"Я сьогодні став чути, що я узурпатор. Я будував свою роботу на тому принципі, який оголосив під час свого обрання – я дійсно хочу бути головою всієї Верховної Ради. Не монобільшості "Слуги народу", а всієї ВР. До цього претензій від моїх колег про узурпацію не так багато лунало і навіть від опозиції. Моя особиста позиція – у мене немає підлеглих, народні депутати – вони всі рівні. Але час розставить все на свої місця", – зазначив Разумков.

Відставка Разумкова

4 жовтня "слуги народу" подали до парламенту підписні листи з близько 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" навіть вже визначилися з кандидатом в крісло спікера – ним, найімовірніше, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.

"Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме строго за Регламентом з дотриманням усіх процедур – його відставка цього тижня дуже малоймовірна. Хоча в парламенті вже заговорили про 7 жовтня, коли це може статися. В зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.

Також спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".

6 жовтня стало відомо, що народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев в четвер вестиме засідання Верховної Ради, коли розглядатиметься питання відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.