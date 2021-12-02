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"Я потрапив прямо у вовчу пащу": емоційний виступ Саакашвілі в суді

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
2 грудня, 16:48
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Саакашвілі назвав себе заручником системи Іванішвілі
Так Саакашвілі доставляють з військового шпиталю до будівлі суду в Тбілісі / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Так Саакашвілі доставляють з військового шпиталю до будівлі суду в Тбілісі / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Третій президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі вперше звернувся до сторін судового процесу, який з 29 листопада проходить у Тбіліському міському суді. Він заявив, що не вірить в об'єктивність цих суддів і вважає себе людиною, яка пережила тортури.

Про це повідомляє місцеве агентство "Грузія online".

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Виступ у клітці

"Єдина функція сьогоднішньої потворної системи – щоб я не вийшов із в'язниці живим. Чи не краще спочатку вимагати мого визволення із заручників. Як тільки в цій країні буде справедливий суд, де не буде цих акторів, і будуть справжні судді, справжні прокурори, я вам даю слово честі, я готовий довести. Я нікуди не тікаю. Я приїхав і потрапив прямо у вовчу пащу. Я готовий стати перед тим судом і нехай судить мене, коли він буде, хоч через 1 рік, 2 роки чи три. Я не прошу захистити мене, Міхеїла Саакашвілі, але засудіть тортури будь-якої людини. Засудіть несправедливий суд стосовно будь-якої людини. Засудіть нелюдське поводження не з президентом, а стосовно будь-якого пересічного грузина", – сказав Саакашвілі.

Також політик заявив, що якийсь поганий із нього вийшов корупціонер, про боротьбу з корупцією якого публікували книги на Заході, як приклад боротьби з цим явищем.

"Я не можу прийняти несправедливість, я не можу прийняти образу, я не можу прийняти згадку слова "корупція" у зв'язку з Саакашвілі, тому що Світовий банк мав єдиний випадок, коли він опублікував книгу про подолання корупції в країні. Це вдалося лише одній країні, і це була Грузія. Генпрокурор Голландії запросив мене до Генеральної прокуратури, справжньої прокуратури, а не до цієї потворності, прочитати голландським прокуратурам лекцію про боротьбу з корупцією і, звичайно, це не дає спокою Іванішвілі. Крім того, запросили 9 колишніх прокурорів у відставці", – заявив Саакашвілі.

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Ситуація

  • 29 листопада у Тбіліському міському суді розпочався судовий процес над Міхеїлом Саакашвілі. Стан здоров'я політика, що відмовився від голодування, дозволяє йому перебувати в залі суду.
  • 1 жовтня екс-президент Грузії прибув на батьківщину через вісім років після того, як його партія програла вибори політичній силі олігарха Бідзини Іванішвілі .
  • За ґратами Саакашвілі оголосив голодування і з кожним тижнем стан його здоров'я погіршувався. Він схуд на 15 кілограмів, у нього почалися проблеми з моторикою та дикцією. Минулого тижня Саакашвілі погодився на переведення в шпиталь у Горі, у зв'язку з чим припинив голодування.
  • 1 грудня Саакашвілі закликав суд дозволити журналістам бути присутнім на судовому процесі.

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