Вибори в Грузії: опозиція, що програла, проведе акцію протесту

У Грузії пройде акція протесту через результати виборів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Після оголошення попередніх результатів місцевих виборів у Грузії , опозиція анонсувала першу акцію протесту . Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова партії Єдиний національний рух Нік Мелія.

"Вчора боротьба не закінчилася – вчора боротьба тільки почалася. Ми збираємося боротися дуже рішуче, непохитно, мирно. Сьогодні о 19:00 ми чекаємо на вас на проспекті Руставелі, на прилеглій до парламенту території, щоб поговорити про цей конкретний план, і щоб ні у кого не було ілюзії, що сфальсифіковані, насильницькі, вкрадені вибори зійдуть комусь із рук", — заявив він.

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Раніше ми писали, що Центральна виборча комісія Грузії опублікувала попередні результати голосування другого туру місцевих виборів. Перемогу у 19 із 20 муніципалітетів отримали кандидати правлячої партії "Грузинська мрія", у тому числі й у п'яти самоврядних містах – Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі.

Вибори у Грузії

30 жовтня у Грузії проходив другий тур виборів мерів та мажоритарних депутатів місцевих дорадчих органів (сакребуло). Голосування відігравало важливу роль в умовах політичної кризи. Сильне впливає на нього Міхеїл Саакашвілі, який перебуває зараз у грузинській в'язниці .

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Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі пов'язав свою долю з результатами другого туру місцевих виборів у республіці. Політик звернувся до своїх прихильників та повідомив, що від їхніх голосів на виборах, які відбудуться у суботу, залежить його життя.

Голодівка Саакашвілі

Раніше ми писали про те, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі називав голодування Міхеїла Саакашвілі "театром" , заявив, що у того згідно із законом є право на самогубство хоча держава робить все, щоб до цього не дійшло.

Виконавчий секретар партії "Єдиний національний рух" Коба Накопія стверджував, що у Руставській в'язниці відеокамерами фіксується кожен крок екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

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27 жовтня до нього до в'язниці приїхала український омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, у Саакашвілі було чотири кризи – 2 гіпертонічні та 2 по крові (падали необхідні життєві показники). Вона також зазначила, що грузинська влада розглядає варіант із примусовим годуванням. При цьому Саакашвілі відмовився від медичної допомоги і навіть заборонив себе реанімувати.