Вибори в Держдуму в Криму і на Донбасі: Зеленський покарав всіх причетних

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про введення санкцій проти учасників виборів в Державну Думу Росії на території України – в окупованому Криму і на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської та Донецької областей.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.
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В Указі президента сказано, що вводиться в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України, прийняте сьогодні, 5 жовтня.
- блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
- обмеження торговельних операцій (повне припинення);
- обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,
- одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
- заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або
- діють в їх інтересах;
- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
- заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
- відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
- позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
- заборона на набуття у власність земельних ділянок.
Як раніше повідомлялося, в списку санкцій увійшли
- 33 кандидата в депутати Держдуми;
- 54 члена так званих "виборчих комісій" в ОРДЛО і Криму.
Всі ці обмеження прав громадян України введені на безстроковій основі.
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