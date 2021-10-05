Вибори в Держдуму в Криму і на Донбасі: Зеленський покарав всіх причетних

Тим, хто потрапив до списку санкцій заборонено купувати землю

У МЗС України рознесли в пух і прах потуги окупантів легітимізувати голосування. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про введення санкцій проти учасників виборів в Державну Думу Росії на території України – в окупованому Криму і на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

Реклама

Читайте також: Верховна Рада не визнала вибори до Держдуми РФ

97 покараних

В Указі президента сказано, що вводиться в дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України, прийняте сьогодні, 5 жовтня.

Санкції передбачають :

Реклама

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів,

одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або

діють в їх інтересах;

заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Так виглядає санкційний лист від РНБО

Як раніше повідомлялося, в списку санкцій увійшли

33 кандидата в депутати Держдуми;

54 члена так званих "виборчих комісій" в ОРДЛО і Криму.

Всі ці обмеження прав громадян України введені на безстроковій основі.

Реклама

Як вибирали депутатів Держдуми на території України

Москва вирішила дати можливість вибрати парламент Росії жителям окупованого Криму і невизнаних самопроголошених республік на сході України, яким перед цим щедро роздавали російські паспорти.

8 вересня Верховна Рада підтримала постанову "Про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв'язку з незаконною підготовкою виборів до Державної думи Російської Федерації в окупованій АР Крим і Севастополі та з залученням до голосування громадян України з окупованої частини Донецької і Луганської областей".

МЗС України висловив протест Росії через проведення виборів до Держдуми на території України.