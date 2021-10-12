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Відповідальність на Росії: Зеленський і лідери ЄС зробили заяву щодо Донбасу

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
12 жовтня, 16:20
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Президент України звернувся до Євросоюзу з проханням покарати окупантів за вибори в Криму
Урсула фон дер Ляєн, Шарль Мішель (в центрі) та Володимир Зеленський засудили дії Росії. Колаж "Сьогодні"
Урсула фон дер Ляєн, Шарль Мішель (в центрі) та Володимир Зеленський засудили дії Росії. Колаж "Сьогодні"

На саміті Україна-ЄС президент Володимир Зеленський з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн виступили зі спільною заявою щодо Донбасу і Криму, а також закликали до посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє ОПУ.

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Володимир Зеленський

Глава держави попросив Євросоюз ще сильніше покарати Росію за проведення "виборів" на українських окупованих територіях.

"Разом з ЄС ми єдині в тому, що відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі повною мірою лежить на РФ, яка беззаперечно є стороною конфлікту, що сьогодні зафіксовано у Спільній заяві. Потреба у зміцненні санкційного тиску назріла давно. До санкційних списків мають потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні "виборів" до Держдуми РФ в окупованому Криму й на тимчасово окупованих територіях України на Донбасі. Без уваги не мають залишитися й системні порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим", – сказав він.

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Президент зазначив, що він разом з керівництвом ЄС домовилися подвоїти зусилля для звільнення близько 450 українських бранців.

Шарль Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив на важливості безпеки на Донбасі, а також засудив незаконну анексію Криму. Він запевнив, що Україна може розраховувати на незмінну підтримку ЄС.

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"Ми будемо продовжувати підтримувати всі зусилля України у межах двосторонньої та багатосторонньої співпраці для того, щоб зберегти світовий порядок, який базується на верховенстві права. Будьте певні, що ви маєте підтримку 27 країн, зокрема в ініціативі Кримської платформи. Потрібно мобілізувати наші спільні зусилля для безпеки", – підкреслив він.

Урсула фон дер Ляєн

Президент Єврокомісії теж запевнила в підтримці цілісності і незалежності нашої держави.

"Ми продовжуємо підтримувати повне виконання Мінських угод, ми вітаємо ваші зусилля, ми підтримуємо позицію вашого уряду, і ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність як сторону конфлікту", – резюмувала вона.

Саміт Україна ЄС в Києві

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