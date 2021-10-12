Відповідальність на Росії: Зеленський і лідери ЄС зробили заяву щодо Донбасу

На саміті Україна-ЄС президент Володимир Зеленський з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн виступили зі спільною заявою щодо Донбасу і Криму, а також закликали до посилення санкцій проти Росії.
Про це повідомляє ОПУ.
Володимир Зеленський
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Глава держави попросив Євросоюз ще сильніше покарати Росію за проведення "виборів" на українських окупованих територіях.
"Разом з ЄС ми єдині в тому, що відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі повною мірою лежить на РФ, яка беззаперечно є стороною конфлікту, що сьогодні зафіксовано у Спільній заяві. Потреба у зміцненні санкційного тиску назріла давно. До санкційних списків мають потрапити всі, хто брав участь в організації та проведенні "виборів" до Держдуми РФ в окупованому Криму й на тимчасово окупованих територіях України на Донбасі. Без уваги не мають залишитися й системні порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим", – сказав він.
Президент зазначив, що він разом з керівництвом ЄС домовилися подвоїти зусилля для звільнення близько 450 українських бранців.
Шарль Мішель
Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив на важливості безпеки на Донбасі, а також засудив незаконну анексію Криму. Він запевнив, що Україна може розраховувати на незмінну підтримку ЄС.
"Ми будемо продовжувати підтримувати всі зусилля України у межах двосторонньої та багатосторонньої співпраці для того, щоб зберегти світовий порядок, який базується на верховенстві права. Будьте певні, що ви маєте підтримку 27 країн, зокрема в ініціативі Кримської платформи. Потрібно мобілізувати наші спільні зусилля для безпеки", – підкреслив він.
Урсула фон дер Ляєн
Президент Єврокомісії теж запевнила в підтримці цілісності і незалежності нашої держави.
"Ми продовжуємо підтримувати повне виконання Мінських угод, ми вітаємо ваші зусилля, ми підтримуємо позицію вашого уряду, і ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність як сторону конфлікту", – резюмувала вона.
Саміт Україна ЄС в Києві
- Сьогодні в столиці України проходить 23-й саміт. Київ і Брюссель підписали Угоду про "відкрите небо". Цей документ вдалося підписати через 8 років після того, як в 2013-му угода була схвалена, але тоді її заблокували.
- Також Зеленський отримав пряму відповідь про членство України в ЄС від Мішеля і Урсули фон дер Ляєн.
- Зеленський закликав ЄС забезпечити збереження транзиту газу через Україну, інакше можна буде втратити 2 млрд доларів.