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Встане 90% населення: Єрмак пояснив, що чекає на Путіна в Україні

Наталія Магдик Наталія Магдик
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11 січня, 16:07
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Напад РФ на Україну буде кінцем будь-якої безпеки у всьому світі
Зліва Андрій Єрмак, праворуч – Володимир Путін. Фото: Колаж "Сьогодні"
Зліва Андрій Єрмак, праворуч – Володимир Путін. Фото: Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна готова захищатись від російської агресії, але нове вторгнення Росії означатиме велику проблему для всіх західних країн. Про це в інтерв'ю телеканалу Channel 4 розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Насамперед я абсолютно впевнений, що понад 90% нашого населення захищатимуть нашу країну. Якщо це станеться, це буде вироком для НАТО і великою проблемою, тому що всі західні країни повинні будуть пояснювати своїм громадянам, чому вони вели переговори так довго, а це (напад. – Ред.) сталось", – сказав він.

За його словами, новий напад РФ на Україну "буде кінцем будь-якої безпеки не лише в Європі, а й в усьому світі".

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Також він зазначив, якщо Україна вистоїть перед російською агресією – це буде перемогою всіх її західних партнерів, тоді як втрата нових територій стане "одним із найбільших поразок" країн Заходу.

Глава президентського офісу нагадав, що мета вступу до НАТО прописана в Конституції України, і лише українці та члени НАТО мають право ухвалювати рішення про приєднання до Альянсу, а не Росія, яка вже офіційно висуває такі ультиматуми.

"І якщо хтось із членів НАТО проти цього (приєднання України. – Ред.), будь ласка, повідомте нас про це належним чином, чесно та дружньо", – зазначив він.

Загроза вторгнення в Україну

  • 11 січня американська газета The New York Times повідомила про те, що Росія посилює свої війська поблизу кордонів України бойовими та транспортними вертольотами. Проте плани можливого вторгнення до нашої країни несподівано зіпсувала погода.
  • 10 січня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков після переговорів у Женеві запевнив, що Росія не планує нападати на Україну.
  • Наприкінці 2021 року видання The Washington Post і Bild практично одночасно опублікували "карти вторгнення" російської армії в Україну. Як зазначають ЗМІ, Росія планує розпочати наступ на початку 2022 року. Сьогодні біля кордону зосереджено близько 100 тисяч військових РФ.
  • Представник української делегації у ТКГ Олексій Арестович порівняв нарощування Росією військових сил поблизу нашого кордону з подіями початку 2014 року, які закінчилися вторгненням на Донбас та окупацією Криму.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію утриматися від планів щодо можливого нападу на Україну, а також запобігти загостренню ситуації на кордоні, де помічено велике скупчення військ.

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