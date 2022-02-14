Світовий банк евакуюється з України

Від'їзд іноземних фахівців продовжується

Незважаючи на всі запевнення представників Кремля та самопроголошеного президента Білорусі, що вони не виношують планів щодо нападу на Україну західні організації продовжують відкликати з нашої країни своїх співробітників. Нині це зробив Світовий банк, повідомляє Reuters.

Що відбувається

Агентство повідомляє, що Світовий банк тимчасово перебазує своїх співробітників з України та зупиняє відрядження працівників до нашої країни. "Це відбувається через напруженість на кордоні між Росією та Україною", – йдеться у внутрішній службовій записці, яка потрапила в розпорядження Reuters.

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"Головним пріоритетом Групи Світового банку є забезпечення безпеки наших працівників та їхніх сімей. Відповідно до нашої політики евакуації здійснюється тимчасове переселення працівників та вживаються посилені заходи безпеки", – йдеться у службовій записці.

Евакуація