Усі жителі "ДНР" отримають російське громадянство – ватажок бойовиків

Паспортизація жителів ОРДЛО продовжується

Ватажок т.зв "ДНР" Денис Пушилін. Фото: колаж "Сьогодні"

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про те, що всі жителі окупованого регіону отримають російське громадянство.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Реклама

За його словами, зараз кількість жителів "ДНР", які отримали російські паспорти, перевищила показник 350 тисяч осіб. При цьому Пушилін відповів, що видача офіційних документів, що посвідчують особу власника, не припиниться. Нові паспорти отримають решта громадян, і всі жителі "ДНР" стануть росіянами.

Паспортизація Донбасу

У лютому 2017 року Путін підписав указ про визнання Росією "паспортів" так званих "ДНР" і "ЛНР". Українська влада назвала це доказом окупації Донбасу Росією, а тодішній Генсек ОБСЄ Ломберто Заньєр заявив, що це рішення перешкодить перемир'ю.

У Росії станом на середину літа-2021 заявляли, що жителям окупованих територій Донбасу роздали вже понад 600 тисяч російських паспортів. Причому часто окупанти нав'язують примусове отримання документа.

Офіційний Київ не раз заявляв, що ці видані в "Л/ДНР" російські документи не будуть визнані в Україні, а Москва це робить для можливості голосування українців на російських виборах.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський говорив, що паспортизацією на Донбасі Росія порушує міжнародне право.

Тим часом у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає позбавлення українського громадянства за отримання російського паспорта.