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Все по феншую: Порошенко розповів, чому вирішив повернутися в Україну 17 січня

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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17 січня, 09:12
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Після прильоту в Україну Порошенко поїде до суду
Після прильоту в Україну Порошенко поїде до суду / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко в інтерв'ю виданню Лівий берег розповів, чому він вирішив повернутися в Україну саме 17 січня.

За його словами, саме з цієї дати, після новорічних канікул в Україні розпочинається політичний сезон.

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"Політичний сезон в Україні починається тільки із завтрашнього дня (з 17 січня – ред.). До цього в країні були новорічні свята. Президент відпочивав, його камарилья – також. Ось тому я вирішив повернутися саме 17 числа. Мої адвокати запропонували суду, що готові приїхати 17-го, і, якщо суд вважає за потрібне, може призначити на цей день засідання. Як відомо, вони поставили 11 годин (початок судового засідання – ред.) щоб ми не встигли нікуди заїхати (з аеропорту – ред.), тому ми поїдемо відразу до суду. Я готовий разом зі своїми захисниками продемонструвати суспільству абсолютну нікчемність звинувачення. Навіть не нікчемність – його відсутність. Там навіть нема чого коментувати", – сказав він в інтерв'ю.

Також Порошенко нагадав, що рівно рік тому у РФ посадили до в'язниці опозиціонера Олексія Навального, і це сталося також 17 січня.

"Часто згадують Навального (ЗМІ вказують на те, що він також повернувся до Росії 17 січня, але рік тому-ред.) разом з ним – "список Магнітського". Якщо влада йтиме подібним шляхом, санкції у вигляді аналогічного списку Магнітського для них , як для виконавців, є невідворотними", – сказав він.

Стежити за ситуацією з прильотом Порошенка до України ви можете на нашому стримі.

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