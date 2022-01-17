Все по феншую: Порошенко розповів, чому вирішив повернутися в Україну 17 січня

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко в інтерв'ю виданню Лівий берег розповів, чому він вирішив повернутися в Україну саме 17 січня.
За його словами, саме з цієї дати, після новорічних канікул в Україні розпочинається політичний сезон.
"Політичний сезон в Україні починається тільки із завтрашнього дня (з 17 січня – ред.). До цього в країні були новорічні свята. Президент відпочивав, його камарилья – також. Ось тому я вирішив повернутися саме 17 числа. Мої адвокати запропонували суду, що готові приїхати 17-го, і, якщо суд вважає за потрібне, може призначити на цей день засідання. Як відомо, вони поставили 11 годин (початок судового засідання – ред.) щоб ми не встигли нікуди заїхати (з аеропорту – ред.), тому ми поїдемо відразу до суду. Я готовий разом зі своїми захисниками продемонструвати суспільству абсолютну нікчемність звинувачення. Навіть не нікчемність – його відсутність. Там навіть нема чого коментувати", – сказав він в інтерв'ю.
Також Порошенко нагадав, що рівно рік тому у РФ посадили до в'язниці опозиціонера Олексія Навального, і це сталося також 17 січня.
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"Часто згадують Навального (ЗМІ вказують на те, що він також повернувся до Росії 17 січня, але рік тому-ред.) разом з ним – "список Магнітського". Якщо влада йтиме подібним шляхом, санкції у вигляді аналогічного списку Магнітського для них , як для виконавців, є невідворотними", – сказав він.
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У чому підозрюють Порошенка
- Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР".
- 17 грудня вдень слідчі бігли за машиною Порошенка, сподіваючись вручити йому повістку. За кілька годин політика помітили у міжнародному аеропорту Києва. А 18 грудня він повідомив , що вирушив у давно запланований дипломатичний візит за кордон
- Поки що у п'яти уповноважених органах вирішують долю політика та бізнесмена Петра Олексійовича, він сам роздає інтерв'ю за кордоном . Він розповів, що заради допиту у Державному бюро розслідувань не збирався ламати свій графік закордонних поїздок як державного діяча.
- Президент Володимир Зеленський, коментуючи справу Порошенка , не вважає, що це якось впливатиме на ситуацію всередині держави. Він також зазначив, що згодом люди все зрозуміють.
- 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно Порошенко за клопотанням прокурорів, які не дочекалися відповіді на свої запитання. Порошенко після арешту його майна свою реакцію опублікував на своїх сторінках у соцмережах .
- 12 січня Порошенко підтвердив, що 17 січня повернеться в Україну з Варшави (Польща), та попередив владу, щоб його не лякали арештом . Також він упевнений, що його не відправлять до СІЗО.
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