Вперше за рік: Кличко випросив зустріч у Зеленського

Президент України обговорив з мером Києва його подальшу долю

Кличко розповів журналістам, що з ним поговорив президент України / Колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко, який також поєднує посаду голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), зміг переговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбулася 19 жовтня в 17.00 на Банковій.

Про це Віталій Володимирович розповів журналісткам ZN.UA.

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Як пройшла зустріч

"Ми, дійсно, зустрілися. В перший раз за останній рік, – сказав журналістам мер Києва. – Говорили довго про проблеми столиці".

Однак Кличко заперечив інформацію про те, що в ході розмови було обговорено питання майбутнього прийняття закону про столицю, де будуть розведені повноваження міського голови і голови КМДА.

Про зустріч вдалося домовиться, за словами Кличка, під час траурних заходів з нагоди 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру. За словами Віталія Кличка, вони перетнулися з президентом 6 жовтня, коли мер столиці сам підійшов до Володимира Зеленського і запропонував зустрітися.

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За даними журналістів, на цій же зустрічі був присутній основний кандидат на пост глави КМДА – діючий міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Закон про столицю на підході