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Вперше за рік: Кличко випросив зустріч у Зеленського

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 жовтня, 23:51
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Президент України обговорив з мером Києва його подальшу долю
Кличко розповів журналістам, що з ним поговорив президент України / Колаж "Сьогодні"
Кличко розповів журналістам, що з ним поговорив президент України / Колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко, який також поєднує посаду голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), зміг переговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбулася 19 жовтня в 17.00 на Банковій.

Про це Віталій Володимирович розповів журналісткам ZN.UA.

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Як пройшла зустріч

"Ми, дійсно, зустрілися. В перший раз за останній рік, – сказав журналістам мер Києва. – Говорили довго про проблеми столиці".

Однак Кличко заперечив інформацію про те, що в ході розмови було обговорено питання майбутнього прийняття закону про столицю, де будуть розведені повноваження міського голови і голови КМДА.

Про зустріч вдалося домовиться, за словами Кличка, під час траурних заходів з нагоди 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру. За словами Віталія Кличка, вони перетнулися з президентом 6 жовтня, коли мер столиці сам підійшов до Володимира Зеленського і запропонував зустрітися.

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За даними журналістів, на цій же зустрічі був присутній основний кандидат на пост глави КМДА – діючий міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Закон про столицю на підході

  • Верховна Рада підтримала законопроєкт № 2143-3 про внесення змін до закону "Про столицю України – місто-герой Київ" в першому читанні ще 3 жовтня 2019 року.
  • Цей законопроєкт не дає право одній людині займати виборчий пост мера столиці і голови КМДА.
  • Після підписання закону президентом України, мер очолюватиме Київський магістрат – виконавчий орган Київради – і буде головувати на засіданнях, а глава КМДА буде здійснювати нагляд за дотриманням Конституції і законів.
  • На цьому тижні комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому проєкт закону №2143 "Про місто Київ – столицю України".

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