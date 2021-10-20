Вперше за рік: Кличко випросив зустріч у Зеленського

Мер Києва Віталій Кличко, який також поєднує посаду голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), зміг переговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбулася 19 жовтня в 17.00 на Банковій.
Про це Віталій Володимирович розповів журналісткам ZN.UA.
Як пройшла зустріч
"Ми, дійсно, зустрілися. В перший раз за останній рік, – сказав журналістам мер Києва. – Говорили довго про проблеми столиці".
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Однак Кличко заперечив інформацію про те, що в ході розмови було обговорено питання майбутнього прийняття закону про столицю, де будуть розведені повноваження міського голови і голови КМДА.
Про зустріч вдалося домовиться, за словами Кличка, під час траурних заходів з нагоди 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру. За словами Віталія Кличка, вони перетнулися з президентом 6 жовтня, коли мер столиці сам підійшов до Володимира Зеленського і запропонував зустрітися.
За даними журналістів, на цій же зустрічі був присутній основний кандидат на пост глави КМДА – діючий міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.
Закон про столицю на підході
- Верховна Рада підтримала законопроєкт № 2143-3 про внесення змін до закону "Про столицю України – місто-герой Київ" в першому читанні ще 3 жовтня 2019 року.
- Цей законопроєкт не дає право одній людині займати виборчий пост мера столиці і голови КМДА.
- Після підписання закону президентом України, мер очолюватиме Київський магістрат – виконавчий орган Київради – і буде головувати на засіданнях, а глава КМДА буде здійснювати нагляд за дотриманням Конституції і законів.
- На цьому тижні комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому проєкт закону №2143 "Про місто Київ – столицю України".