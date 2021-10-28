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Повітряний скандал: із Нідерландів до окупованого Криму через Україну прилетів невідомий борт

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
28 жовтня, 16:06
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Міжнародна система відстеження польотів зафіксувала політ із ЄС до Криму невідомого літака
Шлях невідомого літака через усю територію України/Колаж "Сьогодні"
Шлях невідомого літака через усю територію України/Колаж "Сьогодні"

Керівник моніторингової групи з кримських санкцій та свободи судноплавства Андрій Клименко повідомив, що, всупереч міжнародним санкціям, на окупований Росією півострів Крим із ЄС прилетів пасажирський літак.

Знімки польотної інформації літака, що була передана за допомогою технології ADS-B, Андрій Клименко виклав на своїй сторінці у Facebook.

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Що відомо

Згідно з цією картою, літак здійснив рейс з Нідерландів до Сімферополя, благополучно пролетівши над західною частиною Білорусі та через усю територію України. Далі, ймовірно, взяв направлення на Росію через Чорне море.

Дані самого борту №23155 приховані від звичайних користувачів. На сайті американської компанії FlightAware, яка надає дані про польоти в реальному часі, історичні та прогнозні дані, а також продукти для відстеження польотів, сказано, що цьому літаку видали сертифікат на польоти 1966 року. Хто його власник – невідомо.

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Хто це був

У коментарях до посту висловлюються кілька припущень, хто міг літати цим літаком. Серед них – чергова делегація проросійськи налаштованих парламентаріїв ЄС, які охоче порушують санкції.

Не виключено, що то був якийсь мандрівник. Проте українські офіційні органи не повідомляли про надання комусь у вигляді виключення права на політ до обкладеного санкціями Криму.

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Є також версія, що на літаку повернулася делегація російських адвокатів, пропагандистів та представників так званої влади Криму, яка літала до Амстердаму на засідання суду щодо колекції так званого "скіфського золота". Засідання Апеляційного суду Амстердаму, який ухвалив рішення не на користь Росії, пройшло 26 жовтня.

Санкції

  • З березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв'язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху та забезпечувати безпеку польотів. Офіційно припинили функціонувати всі аеропорти окупованої території півострова.
  • 2016 року Україна нарахувала російським авіакомпаніям, які порушили українське законодавство та здійснювали польоти до окупованого Криму, понад 700 млн грн штрафу.
  • Рік тому український суд наклав арешт на 65 літаків російських компаній, які незаконно здійснювали польоти до окупованого Росією Криму.
  • Київ також звернувся до Українського бюро Інтерполу за допомогою у пошуку літаків, які порушують український порядок в'їзду та виїзду до Криму – продовжують літати на півострів. За інформацією української прокуратури, встановлено близько 500 та оголошено заарештованими 190 таких літаків.

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