Повітряний скандал: із Нідерландів до анексованого Криму через Україну прилетів невідомий борт

Міжнародна система відстеження польотів зафіксувала політ із ЄС до Криму невідомого літака

Шлях невідомого літака через усю територію України / Колаж "Сьогодні"

Керівник моніторингової групи з кримських санкцій та свободи судноплавства Андрій Клименко повідомив, що всупереч міжнародним санкціям, на анексований Росією півострів Крим із ЄС прилетів пасажирський літак.

Знімки польотної інформації літака, що була передана за допомогою технології ADS-B, Андрій Клименко виклав на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Що відомо

Згідно з цією картою, літак здійснив рейс з Нідерландів до Сімферополя, благополучно пролетівши над західною частиною Білорусі та через усю територію України. Далі, ймовірно, взяв направлення на Росію через Чорне море.

Дані самого борту №23155 приховані від звичайних користувачів. На сайті американської компанії FlightAware, яка надає дані про польоти в реальному часі, історичні та прогнозні дані, а також продукти для відстеження польотів, сказано, що цьому літаку видали сертифікат на польоти в 1966 році. Хто його власник – невідомо.

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Хто це був

У коментарях до посту висловлюються кілька припущень, хто міг літати цим літаком. Серед них – чергова делегація проросійськи налаштованих парламентаріїв ЄС, які охоче порушують санкції.

Не виключено, що то був якийсь мандрівник. Проте українські офіційні органи не повідомляли про надання комусь у вигляді виключення права на політ до обкладеного санкціями Криму.

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Є також версія, що на літаку повернулася делегація російських адвокатів, пропагандистів та представників так званої влади Криму, яка літала до Амстердаму на засідання суду з колекції так званого "скіфського золота". Засідання Апеляційного суду Амстердаму, який ухвалив рішення не на користь Росії, пройшло 26 жовтня.

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