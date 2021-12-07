Воювати проти Росії в Україні ніхто не буде – на Заході пояснили чому

Екс-заступник генсека НАТО закликав Захід озброїти українське військо

На солдатів можемо не розраховувати, зі зброєю можуть допомогти / Колаж "Сьогодні"

Колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вербшоу заявив, що Захід не воюватиме на території України проти Російської Федерації, але у разі загрози надасть зброю українському війську та застосує санкції проти Москви.

Про це Александр Вербшоу заявив під час свого виступу на Київському форумі безпеки.

Реклама

Чого чекати

"Як ми всі знаємо, ні Європа, ні США не готові воювати за Україну на полі бою. Тому дуже важливо мати коаліцію, яка надасть інші форми підтримки та допомоги Україні. Європейці рухаються правильно в плані санкцій. Я думаю, вони можуть зробити більше у контексті допомоги українському війську. Я думаю, НАТО теж має зайняти жорстку позицію не лише в риториці, щоб більше допомагати армії України", – заявив колишній заступник генсека Північноатлантичного Альянсу.

Він також констатував, що Україні буде "важко надати зброю", якщо агресія Російської Федерації відбудеться найближчим часом.

Тому Александр Вербшоу також закликав надати чіткий сигнал Москві про наслідки військової агресії: "Ми маємо заявити: якщо Путін проявить агресію – він заплатить дуже високу ціну, зокрема на полі бою".

Реклама

Що відомо