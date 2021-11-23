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Військові бази іноземців: у "Слузі народу" підготували сценарії відбиття атаки Росії

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
23 листопада, 00:14
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Нардеп розповів, як в Україні можуть бути розміщені іноземні військові
Україна готова покликати іноземний контингент / Колаж "Сьогодні"
Україна готова покликати іноземний контингент / Колаж "Сьогодні"

В Україні вже відпрацьовано процедуру надання дозволу на розміщення на території країни військового контингенту. В разі вторгнення російських військ на територію країни Верховна Рада може надати такий дозвіл.

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський в ефірі ток-шоу "Сегодня" на телеканалі "Україна 24" .

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Чужі бази

"Звичайно, це може бути розташування певних військових контингентів на території України. Дозвіл на це Верховна Рада надає. Цього року також було надано дозвіл на тимчасове перебування на території України військових формувань. У разі необхідності я переконаний, що ми можемо швидко внести зміни до постанови й надати для інших військових формувань також дозвіл" . – заявив Веніславський в ефірі ток-шоу "Сегодня" на телеканалі "Україна 24" .

При цьому він вважає, що швидше за все допомога буде не у вигляді контингенту, а у вигляді озброєння.

"Навряд чи варто очікувати, що за нас на нашій території хтось воюватиме, на превеликий жаль. Воюватимуть наші збройні сили. Але матеріально-технічне забезпечення і допомога військовою технікою та озброєнням – це те, чого дуже швидко може бути розширено перелік... А ще це й економічний, і дипломатичний аспект протидії можливій агресії", – пояснив нардеп в ефірі.

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В очікуванні війни

  • Росія веде підготовку до стрімкого, масштабного просування на територію України за декількома напрямками. І це станеться, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить напасти. Про це повідомляє американське агентство Bloomberg з посиланням на обізнане джерело, близьке до західних розвідок.
  • У Кремлі спростували дані про можливе вторгнення Росії в Україну, назвавши їх прикриттям для нібито силового звільнення Донбасу українськими військовими.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія справді може здійснити повномасштабне військове вторгнення в Україну, але чи вона задіє цю опцію, залежить від двох факторів.
  • Росії загрожують серйозні наслідки у разі повномасштабного нападу на Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Bloomberg.

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