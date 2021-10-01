Власниця манікюрного бізнесу претендує на топ-посаду в Кабміні

Інформація про її попередні місця роботи відсутня

Олена Липівська-Ергюль претендує на посаду голови Мінстратегпрому. Фото: колаж "Сьогодні"

Власниця ТМ "Експрес манікюр" Олена Липівська-Ергюль претендує на посаду віце-прем'єрки – міністра з питань стратегічних галузей, яку зараз обіймає Олег Уруський.

Про це свідчить подана нею декларація кандидата на відповідну посаду.

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Інформація про її попередні місця роботи відсутня, ймовірно, раніше вона не займала державних посад.

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Що відомо

Право власності на ТМ "Експрес манікюр" є її активом з 2009 року.

Реклама Дохід кандидатки за 2020 рік з основного місця роботи становив 20,4 тис. грн – йдеться про зареєстровану в Туреччині компанію Sahne Vizyon Casting Turism.

Липівська-Ергюль має земельну ділянку площею 1000 кв.м у с.Ревне Бориспільського району, спільно з чоловіком, донькою і батьком володіє квартирою у Києві 71,5 кв.м і разом із чоловіком та донькою – квартирою 189,4 кв.м у Туреччині.

Також вона задекларувала три сумки Chanel загальною вартістю понад 700 тис. грн, одяг цієї марки і марки Fendi приблизно на 2 млн грн та ювелірні прикраси Cartier та Van Cleef & Arpels на суму близько 800 тис. грн.

Реклама Її чоловік – громадянин Туреччини Ергюль Сюлейман Оузхан – за минулий рік отримав 633,84 тис. грн у турецькій компанії Tantur Tourism Co.

У власності жінки автомобіль Range Rover Sport 2016 р.в., у чоловіка – Mercedes-Benz E180 теж 2016 р. в.

Готівкою вона зберігає 378 тис. дол., 877 тис. євро і 1,5 млн грн.

Раніше ми повідомляли, що на брифінгу спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що відставок у Кабінеті міністрів влітку не буде, а восени не виключені нові звільнення, під питанням не менше трьох міністрів.

Також нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив голову ДМС Соколюка, який одружився на Насті з Уханя.