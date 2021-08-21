Винні мають бути покарані: Україна пригадала Росії теракти на Донбасі

Україна зі свого досвіду знає, яким жорстоким є тероризм – росіяни і самі вбивали українців, і спонсорують бойовиків

На російських "Градах" не один теракт на Донбасі / Фото: Минобороны РФ

Сьогодні в світі згадують жертв тероризму. Україна також співчуває тим, хто втратив рідних і близьких під час терактів в нашій країні і, особливо, на Донбасі, за якими стоїть Росія. Найвідоміший з них – знищення літака рейсу MH17.

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Про це йдеться в заяві МЗС України.

Дипломати нагадали, що Україна зі свого досвіду знає, яким жорстоким є тероризм.

"збиття російським ракетним комплексом "Бук" повітряного судна рейсу MH17, що забрало 298 безневинних життів; напади на блокпост поблизу Волновахи та житлові квартали у Краматорську, Маріуполі та Авдіївці; вибухи під час масових мирних зібрань у Харкові та інших містах України", – заявили в МЗС.

Київ наполягає на відповідальності держав, які спонсорують тероризм і грубо порушують міжнародне право.

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"Боротьба проти окремих терористів та терористичних угруповань є недостатньою, якщо проблема державного тероризму не буде вирішена рішуче та всебічно. Усі винні у цих жахливих злочинах, включаючи організаторів і спонсорів тероризму, мають бути притягнуті до відповідальності", – підкреслили у відомстві.

Найстрашніші теракти Росії в Україні

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області. Всі 298 людей, що знаходилися на борту, загинули. Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що літак збили з непідконтрольної Україні території з установки "Бук", яку привезли з Росії.

13 січня 2015 року рейсовий автобус Донецьк – Златоустівка з 40 мирними громадянами зупинився на пункті пропуску "Бугас" під Волновахою для проходження перевірки. О 14:25 навколо блокпоста почали падати російські снаряди. В результаті загинули 12 і отримали поранення 18 мирних громадян.

24 січня 2015 року російські окупанти обстріляли спальний район Маріуполя "Східний" з "Градів". На густонаселені окраїни міста впало понад сто снарядів. Загинула 31 людина, 117 були поранені. Був розбитий снарядами і сам мікрорайон – від житлових будинків до шкіл і дитсадків.

Нагадаємо, Україна в 2018 році подала до Міжнародного суду ООН Меморандум проти Росії за фінансування тероризму. Пізніше заступник глави МЗС України Євген Єнін розповідав, що буде, якщо РФ визнають спонсором тероризму.

У 2019 році навіть в США розглядали питання про визнання Росії спонсором тероризму.