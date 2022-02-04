Відео з Трухіним після ДТП відправили до НАБУ

Відео з нагрудної камери поліцейського з місця ДТП, в якому фігурує нардеп Олександр Трухін, передали до Національного антикорупційного бюро.
Про це повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач у Facebook.
"На запит НАБУ в рамках кримінального провадження, в якому вивчаються обставини пропозиції щодо надання неправомірної вигоди працівникам поліції народним депутатом Трухіним, сьогодні передали наявні у редакції відеоматеріали", – написав він.
Далі по темі
Що відомо про ДТП
- Аварія сталася 23 серпня 2021 року у Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали шестеро людей, зокрема співробітники Української асоціації футболу (УАФ). У ДБР не встановили, чи був нардеп Трухін за кермом у момент ДТП.
- Напередодні ЗМІ оприлюднили відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, в якому фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця інциденту, пропонував "віддячити" поліцейських і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.
- Після цього Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський підтримав це рішення.
- Пресслужба МВС України повідомила, що відомство давно не має ніякого відношення до справи Трухіна, бо майже відразу передало його до ДБР, з'ясувавши, що учасником аварії був нардеп.
- Своєю чергою у ДБР заявили, що раніше не бачили відео із нагрудної камери поліцейського, яке опублікували ЗМІ.