Відео з Трухіним після ДТП відправили до НАБУ

Розслідування скандальної аварії триває

Олександр Трухін. Фото: колаж "Сьогодні"

Відео з нагрудної камери поліцейського з місця ДТП, в якому фігурує нардеп Олександр Трухін, передали до Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач у Facebook.

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"На запит НАБУ в рамках кримінального провадження, в якому вивчаються обставини пропозиції щодо надання неправомірної вигоди працівникам поліції народним депутатом Трухіним, сьогодні передали наявні у редакції відеоматеріали", – написав він.

Що відомо про ДТП