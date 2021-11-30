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"Вагнерівці" та податки: що сьогодні розглядають депутати у Верховній Раді

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
30 листопада, 10:39
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Депутати зібралися у стінах парламенту о 10:00
Верховна Рада України. Фото: колаж "Сьогодні"
Верховна Рада України. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 30 листопада, народні депутати проводять засідання. На порядку денному низка законопроектів, зокрема зміни до Податкового кодексу.

Дивіться онлайн-трансляцію:

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Порядок денний на 30 листопада:

  • проєкт постанови про проміжний звіт тимчасової слідчої комісії Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України та загрожувати національній безпеці України (6324). Мова йде про спецоперації із затримання бойовиків Приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера".
  • звернення Ради до Кабміну щодо створення центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав дітей (6135);
  • законопроєкт про Службу військового капеланства (4626);
  • законопроєкт про соціальний та правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей (6104);
  • законопроєкт про антидопінгову діяльність у спорті (5099);
  • законопроєкт про уточнення завдань та основ підготовки та ведення національного опору (6302);
  • зміни до закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (4487);
  • законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (5600).

Раніше ми повідомляли, що до Ради внесли законопроєкт щодо особливого статусу Донбасу.

Також нагадаємо, Третьякова повернулася до Ради після "дискваліфікації".

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