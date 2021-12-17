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"Заступником міністра його": у Мережі показали копа, який зупинив Гогілашвілі (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
17 грудня, 13:09
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Поліцейський став народним героєм – українці підтримали хлопця коментарями
Олександр Гогілашвілі (ліворуч) та капітан поліції Костянтин Васенков (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Олександр Гогілашвілі (ліворуч) та капітан поліції Костянтин Васенков (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Капітан поліції Костянтин Васенков, на якого напав тепер уже колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, продовжує виконувати свою роботу у зоні ООС.

Про це повідомив місцевий журналіст Сергій Сухін в Facebook.

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"Знайомтеся, справжне обличчя МВС, капітан Васенков Констянтин. У минулому дільничий офіцер Поліції, а зараз УКЗ ГУ НП у Київській області. Пост Долина, сьогодні. Костя продовжує сумлінно виконувати свою роботу, перебуваючи у відрядженні у зоні ООС. Той самий Васенков, який вічливо та достойно спілкувався із колишнім заступником Міністра Гогілашвілі. Ось його обличчя точно не соромно показати усім поліцейським", – йдеться у повідомленні.

Костянтин Васенков (ліворуч) та Сергій Сухін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Костянтин Васенков (ліворуч) та Сергій Сухін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Реакція Мережі

Користувачі Facebook підтримали капітана поліції. У коментарях під постом Police Control Ukraine написали таке:

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  • "Красень, так тримати і ставити на місце будь-кого, хто не вміє себе гідно поводити... Ви стали прикладом для багатьох, які боялися підняти голову, але тепер цей прецедент дасть зрозуміти, що фіксація всіх дій їхніх керівників і публікація в спільну доступну мережу, дозволить кваліфікувати дії та засунути їх у ту глушину з якої вони вилізли".
  • "Костя молодець! Особисто його знаю і працювала з ним, компетентний співробітник на 100% і дуже вихований хлопець, якнайбільше таких людей у наші ряди".
  • "Таким офіцером можна пишатися!"
  • "Квартиру подаруйте йому за це".
  • "Васю (від прізвища Васенков) у заступники міністра".

Скандал на блокпосту

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