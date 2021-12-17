"Заступником міністра його": у Мережі показали копа, який зупинив Гогілашвілі (фото)

Капітан поліції Костянтин Васенков, на якого напав тепер уже колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, продовжує виконувати свою роботу у зоні ООС.
Про це повідомив місцевий журналіст Сергій Сухін в Facebook.
"Знайомтеся, справжне обличчя МВС, капітан Васенков Констянтин. У минулому дільничий офіцер Поліції, а зараз УКЗ ГУ НП у Київській області. Пост Долина, сьогодні. Костя продовжує сумлінно виконувати свою роботу, перебуваючи у відрядженні у зоні ООС. Той самий Васенков, який вічливо та достойно спілкувався із колишнім заступником Міністра Гогілашвілі. Ось його обличчя точно не соромно показати усім поліцейським", – йдеться у повідомленні.
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Реакція Мережі
Користувачі Facebook підтримали капітана поліції. У коментарях під постом Police Control Ukraine написали таке:
- "Красень, так тримати і ставити на місце будь-кого, хто не вміє себе гідно поводити... Ви стали прикладом для багатьох, які боялися підняти голову, але тепер цей прецедент дасть зрозуміти, що фіксація всіх дій їхніх керівників і публікація в спільну доступну мережу, дозволить кваліфікувати дії та засунути їх у ту глушину з якої вони вилізли".
- "Костя молодець! Особисто його знаю і працювала з ним, компетентний співробітник на 100% і дуже вихований хлопець, якнайбільше таких людей у наші ряди".
- "Таким офіцером можна пишатися!"
- "Квартиру подаруйте йому за це".
- "Васю (від прізвища Васенков) у заступники міністра".
Скандал на блокпосту
- 11 грудня на блокпосту в Краматорську Донецької області неподалік лінії зіткнення заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі відмовився підкорятися вимогам чергового поліцейського наряду. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські і вирішили перевірити документи.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал – зажадав звільнення Гогілашвілі з державної посади.
- Вдень 13 грудня стало відомо, що Гогілашвілі визнав свою провину у скандалі з поліцейськими та написав заяву на звільнення.
- У Олександра Гогілашвілі виявили ще й паспорт громадянина РФ, і навіть індивідуальний податковий номер у Росії.
- Крім того, дивіться, реакцію соцмереж на скандал заступника глави МВС.