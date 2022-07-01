У Верховній Раді урочисто встановили прапор ЄС: що відбувається (фото, відео)

Перед депутатами по відеозв'язку виступила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн

У Раді встановили прапор Євросоюзу / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні у Верховній Раді почесна варта Національної гвардії винесла та урочисто встановила на трибуні поряд з прапором України прапор Європейського Союзу. Ця подія присвячена отриманню нашою країною статусу кандидата на членство ЄС.

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У момент встановлення прапора на відеозв'язку перебувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Вона посміхалася та аплодувала.

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Спікер парламенту, коментуючи встановлення прапора ЄС, заявив з трибуни, що в нього здійснилася мрія.

"До сьогоднішнього ранку я мав дві мрії. Перша — коли в залі Верховної Ради, поряд із жовто-блакитним прапором, майорить прапор Європейського Союзу! Друга — коли я нарешті зніму військову форму і одягну білу сорочку з костюмом, щоб проводити пленарні засідання у мирному парламенті. Перша мрія вже збулася. Значить і друга здійсниться! Обов'язково!", – заявив речник Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Також він зазначив, що Верховній Раді підходить прапор ЄС як за кольором, так і за змістом.

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Вступ України до ЄС

Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року, на день раніше деякі глави європейських країн висловилися за інтеграцію з Україною. 1 березня 2022 року Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата на членство в ЄС .

23 червня Європарламент підтримав надання Україні та Молдові статусу кандидатів до Європейського Союзу. Євродепутати прийняли відповідну резолюцію . За проголосували 529 чиновників, проти – 45, утрималися – 14.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв , який шлях доведеться пройти Україні після "зеленого світла" від Єврокомісії Також ми писали , що заступник голови ЄК назвала терміни для вступу України до Євросоюзу