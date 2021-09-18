В Україні затвердили стратегічний оборонний бюлетень України

Президент України Володимир Зеленський 18 вересня затвердив Стратегічний оборонний бюлетень України – увів у дію рішення РНБО.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Воєнна політика України реалізується за такими основними напрямами:
- набуття центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами необхідних інституційних спроможностей щодо своєчасного й організованого проведення мобілізації, задоволення потреб оборони держави й захисту її території від можливої агресії;
- впровадження в силах оборони передового досвіду, принципів і стандартів держав-членів НАТО, участь у спільних операціях та навчаннях для задоволення критеріїв членства в Альянсі з подальшою інтеграцією в євроатлантичні безпекові структури;
- планування всеосяжної оборони з розробкою плану оборони України, Стратегічного плану застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони, оперативних планів і планів застосування сил та засобів оборони тощо;
- розвиток спроможностей сил оборони в контексті підготовки до ведення всеосяжної оборони України, їхнє всебічне забезпечення;
- забезпечення відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України;.
У документі також визначено перспективну модель ЗСУ та інших складових сил оборони, основні принципи щодо організації системи управління, перспективного складу, військово-кадрової та військово-технічної політики ЗСУ та інших складових сил оборони та спрямування розвитку оперативних, бойових і спеціальних спроможностей сил оборони.
Раніше ми повідомляли, що:
- комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував прийняти в першому читанні законопроект президента про основи національного опору (№ 5557).
- Володимир Зеленський заявив, що якщо Верховна Рада не проголосує за законопроєкт №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", то він винесе це питання на всеукраїнський референдум.