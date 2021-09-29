Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Баварія - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Влада Події

У США відреагували на "червоні лінії" Кремля, вступившись за Україну

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
29 вересня, 14:04
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
США підтримують право України на євроатлантичну інтеграцію
Розширення НАТО на територію України означає для РФ перетин "червоних ліній"
Розширення НАТО на територію України означає для РФ перетин "червоних ліній" / Фото: Facebook

Сполучені Штати Америки, країна член НАТО, підтримують право України на власний вибір в області колективної оборони.

Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс у своєму Twitter.

Реклама

"Кожна країна має суверенне право визначати свій власний вибір колективної оборони. Ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних прагнень України", – написав він.

Саме так Прайс відреагував на пост глави українського МЗС Дмитра Кулеби, де той зазначив, що робота в інтересах народу та безпеки не лише своєї, але й усієї Європи – питання виключно внутрішньоукраїнське, а "червоні лінії" господаря Кремля Владіміра Путіна повинні обмежуватися територіальними кордонами РФ.

Як повідомлялося, представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що, на думку Путіна, розширення інфраструктури НАТО на територію України означало б для Кремля перетин його "червоних ліній".

Реклама

Читайте також:

Кулеба: У розмові тет-а-тет Зеленський створить Путіну проблеми

Зеленський і Путін ніяк не можуть домовитися

  • Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Ходили навіть чутки про можливе проведення зустрічі у Ватикані або Єрусалимі, але далі розмов справа не пішла.
  • А останнім часом головною проблемою стало те, що Київ обов'язково хоче внести питання Криму в переговори, але ось Кремль навідріз відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче зустрітися.
  • У Кремлі постійно заявляють, що нібито готові до переговорів президентів, але кожен раз відзначають, що немає передумов і конкретно опрацьованих тем для такої зустрічі, або звинувачують Київ у невиконанні попередніх домовленостей.

Як ми повідомляли раніше, Україна в ООН заявила, що окупація Криму – пряма загроза ядерній безпеці.

Реклама

Також нагадаємо, у Путіна готові до діалогу з Україною про закупівлю газу.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Євро (€)

31.03

Російський рубль (₽)

0.37

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,92
17,76
30,98
30,69
29,22
17,98
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,28
17,56
Короновірус за тиждень

49 063

захворіло за тиждень в Україні

+33%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти