У США відреагували на "червоні лінії" Кремля, вступившись за Україну

США підтримують право України на євроатлантичну інтеграцію

Розширення НАТО на територію України означає для РФ перетин "червоних ліній" / Фото: Facebook

Сполучені Штати Америки, країна член НАТО, підтримують право України на власний вибір в області колективної оборони.

Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс у своєму Twitter.

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"Кожна країна має суверенне право визначати свій власний вибір колективної оборони. Ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних прагнень України", – написав він.

Саме так Прайс відреагував на пост глави українського МЗС Дмитра Кулеби, де той зазначив, що робота в інтересах народу та безпеки не лише своєї, але й усієї Європи – питання виключно внутрішньоукраїнське, а "червоні лінії" господаря Кремля Владіміра Путіна повинні обмежуватися територіальними кордонами РФ.

Як повідомлялося, представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що, на думку Путіна, розширення інфраструктури НАТО на територію України означало б для Кремля перетин його "червоних ліній".

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Зеленський і Путін ніяк не можуть домовитися

Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Ходили навіть чутки про можливе проведення зустрічі у Ватикані або Єрусалимі, але далі розмов справа не пішла.

А останнім часом головною проблемою стало те, що Київ обов'язково хоче внести питання Криму в переговори, але ось Кремль навідріз відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче зустрітися.

У Кремлі постійно заявляють, що нібито готові до переговорів президентів, але кожен раз відзначають, що немає передумов і конкретно опрацьованих тем для такої зустрічі, або звинувачують Київ у невиконанні попередніх домовленостей.

Як ми повідомляли раніше, Україна в ООН заявила, що окупація Криму – пряма загроза ядерній безпеці.

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Також нагадаємо, у Путіна готові до діалогу з Україною про закупівлю газу.