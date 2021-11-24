У Раду внесли законопроєкт щодо особливого статусу Донбасу – що він означає

Депутати "Слуги народу" внесли до Верховної Ради законопроєкт №6342 щодо продовження дії закону про особливий статус Донбасу.
Відповідний документ зареєстровано на сайті парламенту.
Тексту до законопроєкту про внесення зміни до статті 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" ще немає. Але найімовірніше там йтиметься про продовження дії закону ще на рік.
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Що це за закон?
Зазначимо, що цей закон був ухвалений Верховною Радою ще у вересні 2014 року, коли Росія вже розпочала активну військову фазу на Донбасі.
Документ був розрахований строком на три роки та передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набирає чинності лише після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України. В результаті дія цього закону регулярно продовжувалася на рік.
А що було раніше
- Минулого року голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснював, навіщо продовжувати закон про особливий статус Донбасу. За його словами, Україна намагається знайти спосіб імплементувати "формулу Штайнмайєра" до законодавства.
- Також у Раді заявляли, що "формулу Штайнмайєра" впровадять у закон про особливий статус Донбасу. Раніше ходили розмови про новий закон про особливий статус, але все ж таки хочуть переглянути старий.
- Про новий закон говорив і глава держави Володимир Зеленський, зазначивши, що "формула" має бути в майбутньому імплементована у новий закон, проте його ще немає. Президент також зазначав, що всі запобіжники щодо виведення російських військ та проведення виборів за українськими законами будуть прописані у новому законі.