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У Раду внесли законопроєкт щодо особливого статусу Донбасу – що він означає

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
24 листопада, 12:21
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Депутати хочуть вирішити до Нового року важливе питання щодо Донбасу. Колаж "Сьогодні"

Депутати "Слуги народу" внесли до Верховної Ради законопроєкт №6342 щодо продовження дії закону про особливий статус Донбасу.

Відповідний документ зареєстровано на сайті парламенту.

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Тексту до законопроєкту про внесення зміни до статті 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" ще немає. Але найімовірніше там йтиметься про продовження дії закону ще на рік.

Що це за закон?

Зазначимо, що цей закон був ухвалений Верховною Радою ще у вересні 2014 року, коли Росія вже розпочала активну військову фазу на Донбасі.

Документ був розрахований строком на три роки та передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набирає чинності лише після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України. В результаті дія цього закону регулярно продовжувалася на рік.

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А що було раніше

  • Минулого року голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснював, навіщо продовжувати закон про особливий статус Донбасу. За його словами, Україна намагається знайти спосіб імплементувати "формулу Штайнмайєра" до законодавства.
  • Також у Раді заявляли, що "формулу Штайнмайєра" впровадять у закон про особливий статус Донбасу. Раніше ходили розмови про новий закон про особливий статус, але все ж таки хочуть переглянути старий.
  • Про новий закон говорив і глава держави Володимир Зеленський, зазначивши, що "формула" має бути в майбутньому імплементована у новий закон, проте його ще немає. Президент також зазначав, що всі запобіжники щодо виведення російських військ та проведення виборів за українськими законами будуть прописані у новому законі.

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