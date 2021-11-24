У Раду внесли законопроєкт щодо особливого статусу Донбасу – що він означає

Парламент має намір підтримати традицію останніх років щодо Донбасу

Депутати хочуть вирішити до Нового року важливе питання щодо Донбасу. Колаж "Сьогодні"

Депутати "Слуги народу" внесли до Верховної Ради законопроєкт №6342 щодо продовження дії закону про особливий статус Донбасу.

Відповідний документ зареєстровано на сайті парламенту.

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Тексту до законопроєкту про внесення зміни до статті 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" ще немає. Але найімовірніше там йтиметься про продовження дії закону ще на рік.

Що це за закон?

Зазначимо, що цей закон був ухвалений Верховною Радою ще у вересні 2014 року, коли Росія вже розпочала активну військову фазу на Донбасі.

Документ був розрахований строком на три роки та передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набирає чинності лише після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України. В результаті дія цього закону регулярно продовжувалася на рік.

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А що було раніше