Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ РФ спалилася на Донбасі ⚽ Україна у Лізі націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Отримати тисячу Зеленського
СЬОГОДНІ Влада Події

У Раді зіграли український світовий хіт – відео

Наталія Магдик Наталія Магдик
17 грудня, 11:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Музиканти виконали "Щедрик" в обробці Маршала Файна та Симфонію Максима Березовського
У Раді відбувся камерний концерт Kyiv Symphony Orchestra
У Раді відбувся камерний концерт Kyiv Symphony Orchestra / Фото: Колаж: Сьогодні

З самого ранку в кулуарах парламенту перед засіданням ВР розпочався концерт симфонічного оркестру. Про це у Telegram-каналі повідомляє " Україна 24 ".

Музиканти оркестру Kyiv Sympony Orchestra розташувалися неподалік студії каналу "Рада". Вони виконали два твори – "Щедрик" в обробці Маршала Файна (на музику Миколи Леонтовича) та Симфонію Максима Березовського.

Реклама

Водночас, коментуючи концерт, депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко опублікував фото у Telegram з контрабасом, та у жартівливій формі закликав президента України Володимира Зеленського "нести піаніно".

Реклама

"Володимире Олександровичу, тягніть піаніно, ми готові))))", – написав нардеп.

Концерт було організовано на честь 276-річчя композитора Максима Березовського.

Крім того, 17 грудня у депутатів останній робочий день у Раді цього року.

Також ми писали про те, що 16 грудня Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко дала "майстер-клас" гри на акустичній ударній установці .

Реклама

Депутати продовжили собі канікули

Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення шостої сесії парламенту дев'ятого скликання, відклавши пленарні засідання ще на тиждень. Перші пленарні засідання Верховної Ради після Нового року відбудуться з 24 до 28 січня. На тиждень з 17 по 21 січня передбачена робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). 28 січня Рада закриє поточну сесію, нова сесія розпочнеться з 1 лютого.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.19

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

53 362

захворіло за тиждень в Україні

-19%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти