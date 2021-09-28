У Раді хочуть звільнити декілька міністрів: коли розглянуть ротацію в Кабміні

Монобольшінство у Верховній Раді займеться питанням кадрових перестановок в Кабінеті міністрів

Рада може розглянути кадрові ротації в Кабміні вже на наступному тижні. Фото: колаж "Сьогодні"

Найближчим часом очікується зміна трьох-чотирьох керівників міністерств. Кадрові ротації в Кабміні Верховна рада, ймовірно, розгляне на наступному тижні.

Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу Україна 24.

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За її словами, говорити про зміни в Кабміні коректніше буде після предтавлення кандидатів.

"Серед яких можуть бути наші колеги з фракції ("Слуга народу", – ред.)", – уточнила Кравчук.

Після цього буде запущений офіційний процес.

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"Тому я не виключаю, що на пленарному тижні, який буде з 5 жовтня, ці кадрові зміни уже можуть бути на голосуванні у офіційній залі", – додала Кравчук.

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