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У Раді хочуть звільнити декілька міністрів: коли розглянуть ротацію в Кабміні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
28 вересня, 11:16
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Монобольшінство у Верховній Раді займеться питанням кадрових перестановок в Кабінеті міністрів
Рада може розглянути кадрові ротації в Кабміні вже на наступному тижні. Фото: колаж "Сьогодні"
Рада може розглянути кадрові ротації в Кабміні вже на наступному тижні. Фото: колаж "Сьогодні"

Найближчим часом очікується зміна трьох-чотирьох керівників міністерств. Кадрові ротації в Кабміні Верховна рада, ймовірно, розгляне на наступному тижні.

Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу Україна 24.

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За її словами, говорити про зміни в Кабміні коректніше буде після предтавлення кандидатів.

"Серед яких можуть бути наші колеги з фракції ("Слуга народу", – ред.)", – уточнила Кравчук.

Після цього буде запущений офіційний процес.

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"Тому я не виключаю, що на пленарному тижні, який буде з 5 жовтня, ці кадрові зміни уже можуть бути на голосуванні у офіційній залі", – додала Кравчук.

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Що відомо

  • Раніше народний депутат, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що деталі і прізвища щодо кадрових змін в міністерствах стануть відомі на початку жовтня, але спочатку їх обговорять на зборах в Трускавці.
  • Нагадаємо, "Слуги народу" разом з президентом України Володимиром Зеленським 1-2 жовтня відправляться в Трускавець, де проведуть захід під назвою "велика фракція".
  • Раніше на брифінгу спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що відставок в Кабінеті міністрів влітку не буде, а восени не виключені нові звільнення, під питанням не менше трьох міністрів.
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