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У партії "Слуга народу" звинуватили "Суспільне мовлення" в порушенні стандартів мовлення

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 жовтня, 18:23
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У партії влади вважають, що мова ні про тиск, а некоректності подачі ряду гострих тем

Партія "Слуга народу" звинуватила ток-шоу "Зворотний відлік" телеканалу "Суспільне мовлення" (UA: Перший) в некоректності подачі ряду тем в останніх випусках телепрограми. Це стало реакцією на раніше отримане звинувачення на свою адресу від ведучої ток-шоу "Зворотний відлік" Мирослави Барчук, що Офіс президента тисне на програму і контролює виступи в ефірах нардепів "Слуги народу".

Відповідь партії

"Якщо подивитися ефіри Суспільного, то можна побачити, що у більшості випадків наші депутати із вдячністю брали у них участь. А в програмі "Зворотний відлік" уже тільки в цьому політичному сезоні були присутні голова партії, заступники голови фракції та інші представники монобільшості. Саме тому ми вважаємо, що говорити про якесь особливе ставлення до каналу чи програми просто несправедливо. Єдине, на чому можуть наполягати наші представники, щоб долучитися до ефірів і ток-шоу, – це на тому, щоб у студії була хоча б мінімальна збалансованість та фаховість обговорення", – сказано в офіційному повідомленні "Слуги народу", яке опубліковано на телеграм-каналі прес-секретаря Юлії Палійчук.

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У партії зазначають, що, наприклад, некоректно на телеефірі обговорювати бюджет без незалежного експерта з бюджетних питань. Або обговорювати плани парламенту за відсутності представників кількох фракцій або груп. "Говорити про таку некоректності не означає управляти редакцією", – вважають в партії "Слуга народу".

"На жаль, часом особисті погляди й симпатії колективу мають серйозний вплив на деякі програми. І ці факти фіксуємо не ми, а видання "Детектор медіа". Однак сподіваємося, що стандарти суспільного мовника будуть дотримані у всіх проектах телеканалу", – сказано в заяві партії.

З чого почався скандал

  1. За словами Мирослави Барчук, Банкова нібито "наїхала" на ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший". Журналістка заявила, що групу звинуватили в недотриманні журналістських стандартів.
  2. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко упевнений, що тиск влади на редакційну політику ЗМІ є неприпустимим і попросив пояснень з боку Банкової.
  3. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув заяви про тиск і ультиматуми з боку ОП, підкресливши, що представники влади регулярно з'являються в програмах "Суспільного", в тому числі і в програмі "Зворотний відлік".

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