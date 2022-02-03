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Шукають союзників та готують нові санкції: журналіст із Вашингтона розповів про план США щодо України

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Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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3 лютого, 22:36
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Сьогодні у Вашингтоні відбувається важлива подія
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сенатори в Конгресі США, можливо, зможуть нарешті досягти згоди щодо пакету санкцій проти Російської Федерації.

Про це заявив кореспондент Остап Яриш у рамках партнерського проекту телеканалу "Україна 24" та "Голоси Америки".

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При цьому, за його словами, США в останні місяці активно залучені до переговорів із партнерами – не лише в Європі, а й в інших регіонах. При цьому у дзвінках із представниками Катару, Японії, ОАЕ або інших країн порушується тема України.

"І США наголошують, що підтримали суверенітет і територіальну цілісність України, наголошують на підтримці України проти російської агресії. Тобто ці розмови ведуться – США намагаються залучати максимальну кількість союзників, у тому числі в НАТО", – зазначив кореспондент.

Українське питання

Щодо українського контексту, то, за словами кореспондента, сьогодні у Вашингтоні відбувається інша важлива подія – закритий брифінг для представників сенату. Він зазначив, що з боку Адміністрації США мають прийти держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, які проінформують сенаторів про останні дані американської розвідки щодо ситуації біля України.

"Після цього очікується, що, можливо, сенатори – демократи та республіканці – зможуть нарешті досягти згоди щодо пакету санкцій проти Росії, які останніми тижнями тут обговорюються. Як відомо, розмови про це вже на фінальному етапі", – сказав кореспондент.

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Він зазначив, що демократи та республіканці намагаються узгодити цей пакет санкцій. Так, демократи раніше наполягали, що потрібно утримати цей пакет як стримуючий фактор проти РФ. У свою чергу республіканці наполягали, що треба грати на випередження, не потрібно чекати на наступ, а показати серйозність своїх намірів. Хоча обидві сторони погоджувалися, що протидії Росії потрібні.

"Зараз очікується, що вони досягнуть компромісу і деякі санкції, можливо, будуть введені перед можливим нападом РФ. За інформацією журналістів, йдеться про можливі санкції щодо кібернападів, операцій "під чужим прапором" – коли Росія прикривається і видає, що хтось- то напав на їхні сили. Також санкції можуть стосуватись спроб Росії підірвати роботу українського уряду", – розповів кореспондент.

Також, за його інформацією, сьогодні після цього брифінгу продовжаться переговори між сенаторами.

Що кажуть у Росії

Президент Російської Федерації Володимир Путін прокоментував відповіді США та НАТО щодо так званих гарантій безпеки.

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"Уважно аналізуємо отримані від США та НАТО письмові відповіді. Але вже зараз зрозуміло, що принципові російські занепокоєння виявилися проігноровані", – сказав він.

Нагадаємо, представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що текст із відповіддю США Росії , який раніше опублікували ЗМІ, справді є письмовою відповіддю на їхні пропозиції щодо гарантій безпеки.

За словами Кірбі, витік підтвердив відсутність відмінностей між публічними заявами Сполучених Штатів Америки та їхньою позицією на закритих переговорах.

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