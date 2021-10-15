В Афганістані смертник підірвав мечеть. Десятки загиблих (відео)

Традиційно в п'ятницю в Афганістані, де ось уже другий місяць влада знаходиться у ісламістського руху "Талібан", стався черговий теракт в мечеті під час молитви. Щонайменше 33 осіб загинули, 13 отримали поранення.
Про це повідомляє агентство "Ашвака" на сторінці в Twitter.
Що відомо
Вибух імовірно смертника стався в мечеті Бібі-Фатіма, що знаходиться в південному афганському місті Кандагарі. Невідомий вчинив атаку в найбільшому шиїтському релігійному спорудженні регіону.
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У момент вибуху в мечеті було багато людей, які відвідали п'ятничну молитву. На даний момент точна інформація про жертви теракту і кількість поранених з'ясовується.
Попередній теракт
8 жовтня в афганському місті Кундузі під час вибуху смертника загинули понад 150 осіб і не менше 200 були поранені. Серед загиблих і постраждалих виявилося багато дітей і підлітків. Тоді відповідальність за вибух взяло на себе ісламістське угруповання "Ісламська держава Іраку і Леванту"(ІДІЛ).
Незважаючи на дедалі частіші великі теракти, таліби відмовилися від американської допомоги зі стримування екстремістських угруповань в Афганістані.
Що таке ІДІЛ
- Ідея створення угруповання під назвою "Ісламська держава" виникла 1999 року у йорданського радикала Абу Мусаб аз-Заркаві. Він брав участь в Афганській війні проти армії СРСР. 2006 року аз-Заркаві і шість його соратників були вбиті в Іраку двома бомбами з американських F-16.
- Нинішнім халіфом ІДІЛ є Абу Ібрагім аль-Гашемі аль-Кураші.
- Поштовхом до розвитку ІДІЛ став 2006 рік, коли в Іраку утворилося "Ісламська держава Ірак" шляхом злиття 11 радикальних ісламістських угруповань на чолі з місцевим осередком "Аль-Каїди". Це сталося через три роки після страти Саддама Хусейна.
- Піку свого розвитку угруповання досягло 2015 року, коли контролювало території з населенням 10 млн осіб в Іраку і Сирії, і невеликі області Лівії, Нігерії та провінції Нангархар в східному Афганістані. У Сирії до цього моменту вже чотири роки йшла громадянська війна.
- Перший теракт за нової влади Афганістану ІДІЛ зробила біля аеропорту Кабула 26 серпня, коли загинули понад 200 осіб, 13 з яких – військові США.
- Організація несе відповідальність за серію терактів в ЄС в 2000 роках. Наприклад, 3 листопада 2015 року в Парижі (Франція) вісім бойовиків ІДІЛ влаштували вибухи біля стадіону "Стад де Франс", розстріляли відвідувачів кількох ресторанів і концертного залу "Батаклан". Загинули 130 осіб, понад 350 поранені.