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В Афганістані смертник підірвав мечеть. Десятки загиблих (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 жовтня, 13:05
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Традиційно в п'ятницю в Афганістані стався новий теракт

Традиційно в п'ятницю в Афганістані, де ось уже другий місяць влада знаходиться у ісламістського руху "Талібан", стався черговий теракт в мечеті під час молитви. Щонайменше 33 осіб загинули, 13 отримали поранення.

Про це повідомляє агентство "Ашвака" на сторінці в Twitter.

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Що відомо

Вибух імовірно смертника стався в мечеті Бібі-Фатіма, що знаходиться в південному афганському місті Кандагарі. Невідомий вчинив атаку в найбільшому шиїтському релігійному спорудженні регіону.

У момент вибуху в мечеті було багато людей, які відвідали п'ятничну молитву. На даний момент точна інформація про жертви теракту і кількість поранених з'ясовується.

Попередній теракт

8 жовтня в афганському місті Кундузі під час вибуху смертника загинули понад 150 осіб і не менше 200 були поранені. Серед загиблих і постраждалих виявилося багато дітей і підлітків. Тоді відповідальність за вибух взяло на себе ісламістське угруповання "Ісламська держава Іраку і Леванту"(ІДІЛ).

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Незважаючи на дедалі частіші великі теракти, таліби відмовилися від американської допомоги зі стримування екстремістських угруповань в Афганістані.

Що таке ІДІЛ

  • Ідея створення угруповання під назвою "Ісламська держава" виникла 1999 року у йорданського радикала Абу Мусаб аз-Заркаві. Він брав участь в Афганській війні проти армії СРСР. 2006 року аз-Заркаві і шість його соратників були вбиті в Іраку двома бомбами з американських F-16.
  • Нинішнім халіфом ІДІЛ є Абу Ібрагім аль-Гашемі аль-Кураші.
  • Поштовхом до розвитку ІДІЛ став 2006 рік, коли в Іраку утворилося "Ісламська держава Ірак" шляхом злиття 11 радикальних ісламістських угруповань на чолі з місцевим осередком "Аль-Каїди". Це сталося через три роки після страти Саддама Хусейна.
  • Піку свого розвитку угруповання досягло 2015 року, коли контролювало території з населенням 10 млн осіб в Іраку і Сирії, і невеликі області Лівії, Нігерії та провінції Нангархар в східному Афганістані. У Сирії до цього моменту вже чотири роки йшла громадянська війна.
  • Перший теракт за нової влади Афганістану ІДІЛ зробила біля аеропорту Кабула 26 серпня, коли загинули понад 200 осіб, 13 з яких – військові США.
  • Організація несе відповідальність за серію терактів в ЄС в 2000 роках. Наприклад, 3 листопада 2015 року в Парижі (Франція) вісім бойовиків ІДІЛ влаштували вибухи біля стадіону "Стад де Франс", розстріляли відвідувачів кількох ресторанів і концертного залу "Батаклан". Загинули 130 осіб, понад 350 поранені.

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