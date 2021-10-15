В Афганістані смертник підірвав мечеть. Десятки загиблих (відео)

Традиційно в п'ятницю в Афганістані стався новий теракт

Традиційно в п'ятницю в Афганістані, де ось уже другий місяць влада знаходиться у ісламістського руху "Талібан", стався черговий теракт в мечеті під час молитви. Щонайменше 33 осіб загинули, 13 отримали поранення.

Про це повідомляє агентство "Ашвака" на сторінці в Twitter.

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Що відомо

Вибух імовірно смертника стався в мечеті Бібі-Фатіма, що знаходиться в південному афганському місті Кандагарі. Невідомий вчинив атаку в найбільшому шиїтському релігійному спорудженні регіону.

У момент вибуху в мечеті було багато людей, які відвідали п'ятничну молитву. На даний момент точна інформація про жертви теракту і кількість поранених з'ясовується.

Попередній теракт

8 жовтня в афганському місті Кундузі під час вибуху смертника загинули понад 150 осіб і не менше 200 були поранені. Серед загиблих і постраждалих виявилося багато дітей і підлітків. Тоді відповідальність за вибух взяло на себе ісламістське угруповання "Ісламська держава Іраку і Леванту"(ІДІЛ).

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Незважаючи на дедалі частіші великі теракти, таліби відмовилися від американської допомоги зі стримування екстремістських угруповань в Афганістані.

Що таке ІДІЛ