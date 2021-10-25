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У Британії випустили комікс про Путіна. Там багато крові і трупи

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
25 жовтня, 23:24
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У вигляді коміксу письменник розповів біографію президента Путіна, включаючи гучні вбивства і анексію Криму
Комікси повинні в доступній формі розповісти про диктаторський режим в Росії / Колаж "Сьогодні"
Комікси повинні в доступній формі розповісти про диктаторський режим в Росії / Колаж "Сьогодні"

У Британії випустили комікс-біографію президента Росії Володимира Путіна від його шкільної пори до президентства.

Автором видання став відомий в Європі письменник Дерріл Каннінгем.

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Про що видання

На сторінках видання розповідається про життєвий шлях президента Росії Володимира Путіна від його хуліганських витівок в шкільному дворі в Ленінграді до кар'єрних сходів в КДБ і ФСБ, а потім до незаконної торгівлі товарами, аж до його президентства.

"У цій пізнавальній і відвертій біографії шлях Путіна характеризується мінливою лояльністю, жорстоким поводженням з недоброзичливцями і незаконними фінансовими оборудками. Незважаючи на все це, Путін зберіг суспільну підтримку і величезне значення в російському суспільстві через те, що він постійно посилює контроль над ЗМІ і жорстко затикає рот критикам", – написано в анотації до книги.

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Каннінгем розповідає, що Путін виріс, ідеалізуючи КДБ, і пішов туди на роботу в юному віці. Каннінгем стверджує, що швидкість, з якою Путін просувався по політичній кар'єрній драбині, була відображенням потреби КДБ в зміцненні свого контролю над політичною системою Росії після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

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"З тих пір, як Борис Єльцин призначив його президентом у 2000 році, Путін приєднав Крим, відкотив демократичні реформи і веде розкішний спосіб життя, при цьому підтримуючи культ особистості", – відзначає Каннінгем.

Ілюзій немає

  • Президент Росії Володимир Путін не обмежиться тільки агресією проти України – йому потрібна Європа, оскільки він вважає її слабкою. Таку думку висловив в інтерв'ю недавно секретар РНБО Олексій Данилов.
  • Канцлер Німеччини Ангела Меркель була шокована в 2014 році діям президента РФ Володимира Путіна – вона ніяк не очікувала вторгнення Росії в Україну. Про це вона розповіла недавно в інтерв'ю німецьким ЗМІ.
  • Колишній глава МЗС України Павло Клімкін відзначав, що Путін в очі брехав Меркель, тому вона не буде працювати на нього після відходу з політики, як це зробив колишній німецький канцлер Герхард Шредер (глава ради директорів "Роснефті").
  • Україна в Арбітражному суді в Гаазі розбила спроби Росії виправдатися за напад на українські кораблі в Керченській протоці в 2018 році, показавши цим самим, що окупантам не уникнути відповідальності, причому навіть після зміни правління Володимира Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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