У Британії випустили комікс про Путіна. Там багато крові і трупи

У Британії випустили комікс-біографію президента Росії Володимира Путіна від його шкільної пори до президентства.
Автором видання став відомий в Європі письменник Дерріл Каннінгем.
Про що видання
На сторінках видання розповідається про життєвий шлях президента Росії Володимира Путіна від його хуліганських витівок в шкільному дворі в Ленінграді до кар'єрних сходів в КДБ і ФСБ, а потім до незаконної торгівлі товарами, аж до його президентства.
"У цій пізнавальній і відвертій біографії шлях Путіна характеризується мінливою лояльністю, жорстоким поводженням з недоброзичливцями і незаконними фінансовими оборудками. Незважаючи на все це, Путін зберіг суспільну підтримку і величезне значення в російському суспільстві через те, що він постійно посилює контроль над ЗМІ і жорстко затикає рот критикам", – написано в анотації до книги.
Каннінгем розповідає, що Путін виріс, ідеалізуючи КДБ, і пішов туди на роботу в юному віці. Каннінгем стверджує, що швидкість, з якою Путін просувався по політичній кар'єрній драбині, була відображенням потреби КДБ в зміцненні свого контролю над політичною системою Росії після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.
"З тих пір, як Борис Єльцин призначив його президентом у 2000 році, Путін приєднав Крим, відкотив демократичні реформи і веде розкішний спосіб життя, при цьому підтримуючи культ особистості", – відзначає Каннінгем.
Ілюзій немає
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