"Найближчим часом сподіваюся повернутися": Саакашвілі написав листа Садовому

Головний реформатор України зараз в грузинському СІЗО, але навіть звідти зміг через свою кохану Ясько передати послання

Саакашвілі послав звісточку у Львів. Колаж "Сьогодні"

Голова Виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїл Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому та подякував за підтримку.

Про це чиновник повідомив в Facebook.

Реклама

За його словами, лист передала кохана Саакашвілі нардепка Єлизавета Ясько, яка вчора відвідала його в СІЗО.

Лист Саакашвілі з тюрми

"Шановний друг Андрій! Дуже був щасливий прочитати твої слова підтримки. І для мене, і для Лізи (Ясько) таке людське відношення зараз вирішальне. Я мав цей борг – допомагати Грузії, але ти також знаєш, що я дуже люблю і вірний Україні і сподіваюся в найближчий час повернутися".

Реклама

Стан здоров'я погіршився

Садовий зазначив, що цієї ночі Саакашвілі стало гірше – він потребує госпіталізації і якісної медичної допомоги.

"Я сподіваюся, що грузинська гідність буде вище бажання звести рахунки. Ми не маємо права залишити нашого друга в біді", – написав Садовий.

Як ми вже писали, сьогодні Саакашвілі прямо у в'язниці зробили переливання крові через погіршення його стану. Лікар розповів, як в'язень почувається.

Реклама

Саакашвілі в грузинському ув'язненні

Експрезидент Грузії прибув до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.

Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані та про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.

Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.