Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Ворскла - Шахтар: онлайн 🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

"Найближчим часом сподіваюся повернутися": Саакашвілі написав листа Садовому

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
23 жовтня, 15:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головний реформатор України зараз в грузинському СІЗО, але навіть звідти зміг через свою кохану Ясько передати послання
Саакашвілі послав звісточку у Львів. Колаж "Сьогодні"
Саакашвілі послав звісточку у Львів. Колаж "Сьогодні"

Голова Виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїл Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому та подякував за підтримку.

Про це чиновник повідомив в Facebook.

Реклама

За його словами, лист передала кохана Саакашвілі нардепка Єлизавета Ясько, яка вчора відвідала його в СІЗО.

Лист Саакашвілі з тюрми

"Шановний друг Андрій! Дуже був щасливий прочитати твої слова підтримки. І для мене, і для Лізи (Ясько) таке людське відношення зараз вирішальне. Я мав цей борг – допомагати Грузії, але ти також знаєш, що я дуже люблю і вірний Україні і сподіваюся в найближчий час повернутися".

Реклама

Стан здоров'я погіршився

Садовий зазначив, що цієї ночі Саакашвілі стало гірше – він потребує госпіталізації і якісної медичної допомоги.

"Я сподіваюся, що грузинська гідність буде вище бажання звести рахунки. Ми не маємо права залишити нашого друга в біді", – написав Садовий.

Як ми вже писали, сьогодні Саакашвілі прямо у в'язниці зробили переливання крові через погіршення його стану. Лікар розповів, як в'язень почувається.

Реклама

Саакашвілі в грузинському ув'язненні

  • Експрезидент Грузії прибув до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.
  • Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані та про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.
  • Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

23 жовтня 1991. У Києві перебуває з візитом Збігнєв Бжезинський, американський політичний діяч...

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3739

Євро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,64
18,50
32,38
32,18
30,79
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,90
32,09
29,39
18,58
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

124 732

захворіло за тиждень в Україні

+33%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти