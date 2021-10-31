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СЬОГОДНІ Влада Події

Помер на 104-му році життя: Яценюк розповів героїчну історію ветерана Залужного

Наталія Магдик Наталія Магдик
31 жовтня, 17:01
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Помер ветеран Другої світової війни
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Запоріжжі на 104-му році життя помер легендарний ветеран Другої світової війни Іван Залужний. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

"Війшов у вічність патріот України, ветеран Другої світової війни Іван Залужний, онук якого, лейтенант Національної Гвардії України Іван Гутник-Залужний, віддав своє життя у 2014 році, захищаючи нашу країну від російських загарбників", – написав він.

За його словами, ветеран був прикладом поколінь українських солдатів, які в різні часи захищали нашу землю від окупантів.

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"Мав честь особисто знати ветерана Другої світової Івана Залужного. Вірний син нашого народу, життя якого двічі опалила війна. У юні роки – в окопах Другої світової, та у старшому віці – втратою онука, Героя російсько-української війни. Вічна пам'ять Івану Аніковичу. Співчуття сім'ї та кожному українцю, хто сприймає цю втрату як свою особисту. Пам'ятаємо", – розповів політик.

Про Залужного

Іван Анікович Залужний пережив Голодомор 1932-1933 років. Після шести класів у школі він вступив до училища на токаря і пішов працювати на завод ім. Енгельса, де у секретному цеху виробляв деталі снарядів.

У 1938 році був призваний до 14-го гірсько-стрілкового кавказького полку, і він проходив службу на Далекому Сході. Коли почалася війна, Залужний у складі 355-го окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград. Залужний також був учасником японської кампанії. Дійшовши до капітана I рангу, після війни він продовжив службу в армії.

2017 року Іразом зі стрільцем УПА Степаном Петрашем став обличчям інформаційної кампанії до Дня пам'яті та примирення, створеної Українським інститутом національної пам'яті.

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У червні 2018 року був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня, цю нагороду йому вручили за особисту мужність та самовідданість, виявлені у роки Другої світової війни, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху та патріотичне виховання молоді.

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