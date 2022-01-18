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Україні допоможуть воювати: США направлять нове озброєння

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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18 січня, 21:51
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У Держдепартаменті США розповіли про заплановані нові постачання військової допомоги

Сполучені Штати Америки найближчими тижнями надішлють в Україну додаткову партію військової допомоги. Про це 18 січня заявили у Державному департаменті США.

"Ми надали Україні за останній рік більше допомоги у сфері безпеки, ніж будь-коли з 2014 року. Я можу запевнити вас, що ці відправки тривають, і на найближчі тижні заплановано нові", – сказала представниця Держдепартаменту на спеціальному телефонному брифінгу для журналістів, присвяченому поїздці держсекретаря США Ентоні Блінкена до Європи. Її слова цитує ТАРС.

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Допомога для України

Раніше стало відомо, що Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ЗСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.

Крім того, Велика Британія перекидає в Україну легкі протитанкові озброєння. 17 січня до аеропорту Бориспіль прибули два літаки C-17A Globemaster III британських ВПС, які доставили легкі протитанкові оборонні системи.

Чехія, Литва, Канада та Німеччина планують посилити військову співпрацю з Україною через загрозу російської агресії. Зокрема, Литва вже затвердила план військової підтримки України, за яким буде збільшено кількість інструкторів навчальної місії, а також закуплено тепловізори.

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У жовтні США передали Україні у рамках міжнародної допомоги військовий вантаж для Збройних сил на суму 60 мільйонів доларів.

Загроза нападу Росії

Найімовірніший період для вторгнення в Україну, за прогнозами експертів, – друга половина січня. Але за даними видання The New York Times, напад можуть перенести через погоду.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше заявив, що Росія намагається знайти привід для нападу на Україну за допомогою провокацій та диверсій.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своїй статті для французького видання Le Figaro розповів, як Росія може довести, що не планує нападати на Україну.

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