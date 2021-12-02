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Українці отримають "тисячу Зеленського" – Рада ухвалила закон

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
2 грудня, 17:03
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Влада обіцяє вже цього місяця гроші українцям, але не на руки
Депутати схвалили надання українцям тисячі за вакцинацію. Колаж "Сьогодні"
Депутати схвалили надання українцям тисячі за вакцинацію. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт №6297, яким передбачається надання українцям тисячі гривень за повний курс вакцинації від коронавірусу (двома дозами вакцини). Відповідний документ підтримали 253 депутати.

Мета цього закону – забезпечити соціальну підтримку застрахованих осіб у зв'язку із запровадженням в Україні карантину, що призвело до тимчасової зупинки діяльності бізнесу, а також стимулювання людей до вакцинації. На цю програму із держбюджету виділено 3 млрд грн.

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Коли розпочнуться виплати?

Гроші можна буде отримати вже з 19 грудня, але на першому етапі лише через мобільний додаток "Дія". Для цього українець має там зареєструватися для участі у програмі підтримки. Потім йому необхідно пройти перевірку на відповідність встановленим критеріям і відкрити в онлайн-банку віртуальний рахунок, куди і надійдуть гроші.

Віртуальні рахунки – безкоштовні, комісій за обслуговування не буде. Більшість операцій у "Дії" здійснюються автоматично. Надалі планується запустити офлайн-сервіс.

Куди можна витратити

  • На відвідування кінотеатру, театру, музею, концертної зали.
  • На придбання абонементу до спортзалу чи фітнес-клубу.
  • На придбання квитків для подорожей усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси.

Умови для бізнесу

Близько 6 тисяч суб'єктів бізнесу з усієї України. Обов'язковий критерій – це 5 співробітників та оплата ЄСВ 2-3 квартал 2021 року.

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Програма працюватиме так:

  • спочатку Кабмін формує список підприємств, які братимуть участь у ініціативі;
  • потім вони перевіряються на відповідність висунутим вимогам;
  • далі банківські установи повинні якимось чином сортувати оплату підприємствам послуг саме за цією програмою через POS-термінал;
  • люди, які отримали два щеплення, мають верифікуватись у застосунку "Дія" і отримати спеціальну банківську картку та отримати на неї обіцяні гроші;
  • скористатись отриманими грошима можна протягом чотирьох місяців у визначених місцях зі списку.

Звідки взялася ідея "Вовиної тисячі"

15 листопада Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, у якому повідомив хорошу новину. Тим, хто зробив два щеплення від COVID-19, через програму "Дія" перерахують тисячу гривень, яку можна витратити лише на певні послуги.

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В Офісі президента пояснили, що на руки гроші українці не отримають. Простіше кажучи, горілку чи цигарки на ці гроші не купити. Вони надійдуть у вигляді такого собі депозиту і можна буде витратити виключно на визначені сфери послуг.

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