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Україна "вибила" у Німеччини угоду проти РФ – у Зеленського пояснили

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
25 листопада, 18:29
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Коаліційна угода нової влади ФРН має чітку позицію щодо Москви
Лідери нової коаліції Німеччини уклала угоду, де чітко прописано позицію щодо РФ / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Лідери нової коаліції Німеччини уклала угоду, де чітко прописано позицію щодо РФ / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Україна вітала позицію нової урядової коаліції Німеччини з наших питань, прописану в тексті коаліційної угоди політичних сил ФРН.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента України.

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Дипломатія України

"В Україні не лише уважно слідкували за цим процесом, а й протягом останніх місяців активно працювали з ключовими представниками цих політичних сил. Адже сталість підтримки України з боку Німеччини має для нас ключове значення. Німеччина традиційно відіграє провідну роль і в процесі мирного врегулювання на Донбасі, і у формуванні позиції ЄС щодо України. А також є для України стратегічним партнером", – так прокоментував цей документ заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

У тексті коаліційної угоди зафіксовано низку важливих положень щодо підтримки України:

  • - підтримка суверенітету та територіальної цілісності України;
  • - вимоги від Росії припинити дестабілізацію України;
  • - вимоги від Росії припинити анексію Криму;
  • - вимоги Москви забезпечити виконання Мінських домовленостей;
  • - Підтримка євроінтеграційних прагнень України.

Важлива увага в коаліційній угоді приділена також поглибленню енергетичного партнерства з Україною, зокрема в питаннях відновлюваних джерел енергії, виробництва "зеленого" водню та підвищення енергоефективності. У тексті угоди прямо не згадується "Північний потік – 2", але вона містить чітке положення щодо застосування європейського енергетичного законодавства до енергетичних політичних проектів.

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Ситуація

  • 24 листопада було оголошено про створення у Німеччині нової урядової коаліції, куди увійшли Соціал-демократична партія, Партія зелених та Вільна демократична партія Німеччини.
  • На посаду канцлера висунули голову Соціал-демократичної партії Німеччини Олафа Шольца.
  • 24 листопада німецьке видання Spiegel опублікувало текст коаліційної угоди німецьких партій, де сказано, що Німеччина продовжить співпрацю з Росією щодо енергетичних питань та вирішення глобальних проблем. Водночас політики закликали Кремль припинити обмеження громадянських та демократичних свобод у країні, а також агресію проти України.
  • 25 листопада в.о. канцлера ФРН Ангела Меркель попередила Москву, що напад на Україну їй обійдеться дуже дорого.

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